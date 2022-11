Iza abre o jogo e fala sobre encontro com Lewis Hamilton

Iza desmentiu boatos sobre suposto relacionamento com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 18h43

Na tarde desta quinta-feira, 10, durante a coletiva de imprensa da próxima temporada do programa The Voice Brasil, a cantora Iza (32) se pronunciou pela primeira vez, após jantar ao lado do piloto de Lewis Hamilton (37) e do cantor Seu Jorge (52), na madrugada da última quarta-feira, 09.

A cantora negou os boatos de que estaria se relacionando com o campeão de Fórmula 1. “Lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada. Foi um jantar com mais de 20 pessoas, além de nós”, afirmou ela.

Vale lembrar que Hamilton está no Brasil para disputar o GP de Interlagos, que ocorre no próximo domingo (13).

Na legenda da publicação que parou a web, Iza escreveu."Um jantar extraordinário na minha terça. Ps.: Jorge, me deixa te marcar nessa foto", escreveu Iza ao legendar a publicação.

