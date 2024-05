Ivete encerra contrato com a Globo e Eliana é cogitada para assumir lugar em programa

Ivete Sangalo encerrou contrato com a Globo e emissora estuda a possibilidade de colocar Eliana no comando do 'The Masked Singer Brasil'; entenda

Em 2025, o The Masked Singer Brasil voltará à programação da Globo, mas Ivete Sangalo não estará no comando da atração. A cantora teria encerrado o contrato com a emissora para se dedicar à família e à sua carreira musical. A informação foi confirmada pela Globo ao site Notícias da TV.

A artista já havia sugerido, em entrevista ao Meio & Mensagem, que pretendia deixar de apresentar seus programas para ter mais tempo para a família e a música. O programa Pipoca da Ivete, que enfrentou dificuldades de audiência e chegou a perder para o SBT, foi cancelado após duas temporadas.

Ainda segundo o veículo, mesmo sem Ivete, a Globo não pretende mão do The Masked Singer. A direção da emissora está avaliando a possibilidade de de ter Eliana no comando do programa, tendo em vista que seu nome é bem aceito pelo público e ela circula bem no mercado publicitário.

Eliana é cotada para assumir lugar de outra apresentadora

A apresentadora Eliana é cotada para comandar um programa que já é sucesso na telinha da Globo. De acordo com os colunistas Daniel Castro e Luciano Guaraldo, do site Notícias da TV, a loira poderia assumir o comando do The Masked Singer Brasil após a saída de Ivete Sangalo da Globo.

Ivete vai se afastar do cargo de apresentadora por um tempo ao encerrar a atual parceria com a Globo. Com isso, o posto no The Masked ficará vago. Com isso, a possível ida de Eliana para a emissora após encerrar o contrato com o SBT pode levá-la ao comando do programa musical em 2025. Vale lembrar ainda que o diretor do The Masked Singer Brasil é Adriano Ricco, que é o marido de Eliana.

No entanto, a Globo ainda não confirma negociações com Eliana, já que ela ainda está no SBT até junho. O futuro profissional da apresentadora só deve ser revelado quando ela sair da emissora de Silvio Santos.