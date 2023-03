Isabel Fillardis avalia volta às novelas após se curar do câncer: "A gente vai se readaptando"

Isabel Fillardis falou sobre o retorno às telinhas e diz ter cuidados após curar câncer

Onze anos se passaram desde o último papel de Isabel Fillardis (49) em novelas da Rede Globo mas ela marca seu retorno às telinhas com "Amor Perfeito", próxima atração da emissora.

"A gente vai se readaptando, tentando entender o ritmo, tentando ter uma vida normal. É basicamente isso", disse a atriz, entrevista ao jornal O Globo.

Na trama das 18h inspirada em "Marcelino Pão e Vinho", filme de 1955, a atriz viverá Aparecida, uma mulher comprometida com a família, com a vida profissional e com a caridade.

Ela fará par com Alan Rocha (Antônio), com quem tem dois filhos e divide os cuidados do afilhado: "Ela é feliz, tem um casamento ideal. Digo ideal porque o que a gente chama de ideal a novela chama de amor perfeito. E ela se sente bem porque tem filhos, tem um casamento bacana, um coração enorme. No dia a dia, claro que tem uma coisa ou outra (relacionada a problemas), mas é assim", revelou.

Isabel Fillardis fala sobre o câncer que teve

Isabel Fillardis se afastou da carreira quando foi diagnosticada com câncer na língua, em 2013, pouco tempo depois de dar à luz seu filho caçula.

Além de ter feito tratamentos médicos, ela passou a prestar mais atenção aos seus hábitos e cuidados com mente, corpo e espírito.

"Houve buscas constantes nesse período mais complicado. Esta é uma doença que faz o paciente precisar de auxílio emocional, terapêutico, espiritual... Nós somos espírito, e algumas respostas estão lá. As pessoas vão vivendo e pensam que não existe algo superior aqui embaixo. Eu já tive provas, desde o meu nascimento, de que existe espiritualidade. Muitas coisas que aconteceram na minha vida parecem mirabolantes. Então, precisei fazer essa busca. Quando você nega o que está acontecendo (física e espiritualmente), vai se afundando cada vez mais. Quando você olha para o problema, vai lá e encara, as soluções vão aparecer. Mas é necessário estar disposto, disponível e querer mudar. Eu acredito que a doença vem para que a gente olhe que tem algo de errado e veja que precisa se transformar. Eu sou espírita, tenho meu babalorixá, minha terapeuta é holística e me acompanha sempre. É um conjunto. Também faço atividade física. Cuido da menopausa... Ela interfere no funcionamento do nosso corpo, na libido. Quando a gente tem alguém, também pensa nessa questão. Precisa estar sempre em revisão", frisa.