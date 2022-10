Internautas se comovem com emoção de Renata Vasconcellos ao se despedir de Susana Naspolini

Telespectadores comentam nas redes sociais após Renata Vasconcellos não segurar as lágrimas no encerramento do Jornal Nacional: 'Chorei junto'

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 22h17

Os telespectadores da Globo ficaram comovidos ao verem a emoção da apresentadora Renata Vasconcellos no encerramento do Jornal Nacional desta terça-feira, 25. Ela não conseguiu segurar as lágrimas e a emoção após dar a notícia da morte da repórter da Globo Susana Naspolini, que trabalhava nos telejornais locais da emissora no Rio de Janeiro.

Renata apareceu dando um longo suspiro no final do JN, que encerrou em silêncio como homenagem para a colega de profissão. Nas redes sociais, os internautas fizeram comentários sobre a emoção da apresentadora.

"A Renata Vasconcellos soluçando na bancada, chorei junto", disse um internauta. "Que cena forte e sensível ver a Renata Vasconcellos chorando ao falar da Susana Naspolini", afirmou outro. "O choro de Renata Vasconcellos ao fim do JN (anunciando a morte da Susana Naspolini) foi extremante comovente", declarou mais um.

Veja mais comentários dos internautas:

a renata vasconcellos soluçando na bancada, chorei junto :( — vivi (@tuitavicc) October 26, 2022

Que dor ao ver Renata Vasconcellos chorando no fim do JN. #JornalNacional — Carlos Fernandes (@callex1980) October 26, 2022

Que cena forte e sensível ver a Renata Vasconcellos chorando ao falar da Susana Naspolini. — mundinho rodrigo 1️⃣3️⃣ 🚩 (@novinhodalaje) October 26, 2022

Quem não chorou com a Renata Vasconcellos agora no fim do Jornal Nacional, já não tem mais alma. Descanse em paz, Susana Naspolini 😔 — Thaís (@thaisnadi) October 26, 2022

Renata Vasconcellos chorando no final do JN pela morte da repórter Susana Naspolini destruiu meu coração agora. Que perda pro jornalismo brasileiro. Eu não tenho nem palavras. Que Oxalá conforte sua família. — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) October 26, 2022

William Bonner e Renata Vasconcellos emocionadíssimos no #JornalNacional. Renata não conseguiu nem se despedir. Não é para menos, Susana Naspolini estava ali naquela redação TODOS OS DIAS! — Rhenzo (@rhenzonogueira) October 26, 2022

Chorei junto com a Renata Vasconcellos e William Bonner do Jornal Nacional se despedindo da Suzana Naspolini. Sempre assistia o RJTV por ela. pic.twitter.com/LdXVygUbeL — Cleiton.Rio.BR 1️⃣3️⃣ (@CleitonRioBr) October 26, 2022

O choro de Renata Vasconcellos ao fim do JN (anunciando a morte da Susana Naspolini) foi extremante comovente — Heitor (@hepires) October 26, 2022

O momento em que William Bonner e Renata Vasconcellos encerram o #JornalNacional chorando com a morte da Susana Naspolini pic.twitter.com/iknnBuHfU6 — Fernando Machado (@fernandoluiiz) October 26, 2022

A morte de Susana Naspolini foi anunciada pela filha dela, Julia Naspolini, nas redes sociais. A repórter estava internada em estado grave em um hospital de São Paulo após ser diagnosticada com metástase em alguns órgãos em decorrência de um câncer na bacia.

Ao longo de sua vida, Susana Naspolini lutou contra diferentes tipos de câncer, incluindo linfoma – descoberto quando ela tinha 18 anos -, de mama, na tireoide e na bacia.