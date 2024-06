Ícone do Mais Você, Ana Maria Braga faz sucesso com frases motivacionais

A icônica apresentadora do Mais Você, cita frases motivacionais durante os programas, publica nas redes sociais e viraliza na web

O ícone do Mais Você, Ana Maria Braga (75), compartilha a algum tempo frases e pensamentos durante o programa da Globo. Mas foi recentemente que a apresentadora começou a viralizar nas redes sociais com frases motivacionais que ela costuma publicar na web e que cita durante as apresentações em rede nacional.

Na rede social X/Twitter, Ana Maria deixa reflexões para os internautas que se divertem e colocam o nome da estrela nos mais comentados da plataforma quase toda semana.

Confira algumas frases compartilhadas pela apresentadora no X/Twitter:

"Tudo passa, às vezes igual uma pedra renal passando pela uretra, mas passa!"

Tudo passa, às vezes igual uma pedra renal passando pela uretra, mas passa! — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) April 8, 2024

"Não se compare com ninguém nesse mundo. Se você fizer isso estará insultando a si mesmo."

Não se compare com ninguém nesse mundo. Se você fizer isso estará insultando a si mesmo. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) April 15, 2024

"Escolha as suas ressacas… conselho válido pra bebidas, atitudes e pessoas."

Escolha as suas ressacas… conselho válido pra bebidas, atitudes e pessoas. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 13, 2024

"Pra chegar no topo você precisa parar de pensar no tamanho da escada porque se ficar olhando o tamanho da escada, dá um desânimo!"

Pra chegar no topo você precisa parar de pensar no tamanho da escada porque se ficar olhando o tamanho da escada, dá um desânimo! — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 15, 2024

"Não se iluda quando um homem diz que você é a única. Pois você pode ser a única que não sabe das outras."

Não se iluda quando um homem diz que você é a única. Pois você pode ser a única que não sabe das outras. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 20, 2024

"Gente falsa é igual a leite fervendo: virou as costas… já sabe, né?"

Gente falsa é igual a leite fervendo: virou as costas… já sabe, né? — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 22, 2024

No Instagram, a artista compartilha vídeos dos momentos em que cita frases motivacionais no Mais Você:

"Reciprocidade não é sobre convencer alguém a te dar atenção. É justamente não precisar fazer isso."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

"Cuidado! Bondade e blush tem que ser na medida certa, caso contrário a gente acaba virando palhaço."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

"Escute o que as pessoas fazem, não tem nada mais barulhento do que as atitudes."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

"Aproveita o clima de festa junina e troca o namorado pamonha pelo quentão."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

"Não se iluda com o sorriso, tá? O Coringa mata sorrindo."