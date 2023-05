Ícaro Silva nega que expôs filha de Tiago Leifert: "Não sei nada da vida dele"

Ícaro Silva nega que expôs Lua Leifert durante confusão; ator se envolveu em polêmica há dois anos

Dois anos após se ver no meio de um escândalo, o ator Ícaro Silva se pronunciou novamente sobre a confusão que protagonizou com Tiago Leifert. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, o ator disse o antigo contratado da Globo tentou transformá-lo em "vilão".

"Quando eu estou em um momento lindo na minha profissão, fazendo 'Verdades Secretas 2', bombando muito, a novela um hit, já escalado para outra novela, que ia começar em alguns meses e isso já divulgado... A galera começa a divulgar que eu ia estar no Big Brother. A gente entende como funciona a manipulação da mídia. Teve um dia que saiu uma matéria 'Ícaro Silva é visto no hospital fazendo exames preliminares para entrar no BBB', sabe assim, qualquer coisa? E aí isso foi me dando surto."

O ator disse que estava em um momento difícil pessoalmente e que os boatos o atingiram em cheio. "Eu detesto brigar. Mas, mano, sei me defender. Na hora que comecei a ver isso... Só que aí, meu constrangimento foi esse, porque aquele meu tweet foi muito babaca. Óbvio que foi. Mas não foi nada. E esse tweet foi muito no lugar de deboche. E aí surge o maior constrangimento da história, a reação do público".

Segundo ele, a carta escrita por Tiago Leifert foi onde a situação fugiu de controle. "Ali, para mim, na verdade, foi quando a história ficou séria. Por mais que seja horrível ficar tomando hate de milhões de pessoas, eu estava meio fod**. Fod** o que as pessoas acham e eu comecei a reparar no racismo delas também e na homofobia", iniciou.



Ele seguiu desabafando. "Agora, quando ele me escreveu uma carta pessoal, pública, para mim ficou muito sério. Por que ele cita minhas finanças? Ele está perguntando o que vou fazer no ano que vem? É uma ameaça isso? Ali a história ficou séria para mim. Ali fui chamado então para o combate e falei 'vou entrar uma vez só nessa arena e vou falar o que preciso e nunca mais vou falar'. É a primeira vez que estou falando sobre isso aqui. Mas se você vai tentar me colocar no meu lugar, observe o seu. Essa expressão é horrorosa, mas diz muito. Foi muito uma tentativa de chutar cachorro morto, sabe? A sociedade brasileira se organiza com muita agilidade e eficiência quando é para linchar um corpo preto, seja virtual ou fisicamente".

Ícaro Silva disse que nunca esteve no mesmo local que Tiago Leifert após a confusão. "As pessoas me perguntam 'vocês já se falaram depois?'. Eu nunca falei antes e nem depois. Nunca falei, vi, não sei nada da vida dele. A única coisa que eu sei e que toda Globo sabe é que ele é filho de uma pessoa, de diretor. Também veio para mim, o maior constrangimento de todos dessa história, quando surge essa história da filha. Meu papo é muito reto, eu não preciso expor a família de ninguém. Eu entendi que foi uma tentativa de me vilanizar dentro da história, aí que eu falei mesmo que não falaria mais sobre isso".

