Humberto Carrão abre o jogo sobre repercussão do fim de seu relacionamento e fama de galã

Redação Publicado em 24/10/2022, às 22h15

Nesta segunda-feira, 24, Humberto Carrão (31) comentou em entrevista ao jornal O Globo sobre o fim do seu relacionamento com a atriz Chandelly Braz (37) e sobre a fama de galã que ganhou nas redes sociais.

Após o fim do relacionamento de 10 anos, a repercussão da separação aliou-se com a visão das redes sociais de Humberto como um galã e seus fãs passaram a incentivar que pessoas o seguissem nas ruas.

A revista Piauí chegou a revelar que fãs do ator criaram um grupo de Whatsapp denominado “Alerta Humberto” que reportaria onde o artista, que atualmente está na novela “Todas as Flores”, poderia ser encontrado.

“Foi machista. Essa exaltação do solteiro... A coisa não é dividida da mesma forma pros dois lados. Achei que foi pouco respeitoso com o casal, principalmente, com a mulher”, comentou Humberto sobre a repercussão.

E o ator ainda opinou sobre sua fama de galã: “Não sou seduzido pelo lugar de gala, nem no trabalho nem na vida. Isso é projeção de Twitter e eu não compro”.

O par romântico de Sophie Charlote na nova novela do Globoplay ainda refletiu sobre seu papel nas redes sociais. “Acho triste quando quantidade de seguidor ajuda a escalar ator. Um milhão de seguidores significa que você vai ganhar mais no seu salário, nas propagandas. Então, não pode perder seguidor nem se comprometer. Eu não tenho problema em perder seguidor, ainda mais por postar o que eu acho importante”, comentou. “Não sei jogar esse jogo das redes sociais e não tenho interesse. E isso tem a ver com a forma que sempre olhei para a exposição, para o limite do que quero expor”, disse Humberto.

"Todas as Flores"

A colega de Humberto na novela exclusiva do Globoplay, Regina Casé comentou sobre o sucesso da novela em que interpreta a personagem Zoé.

"Pra mim está sendo um desafio muito grande, e esse reconhecimento de vocês tá fazendo a maior diferença! Obrigada mesmo, do fundo do meu coração", comentou a atriz.