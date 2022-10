Regina Casé celebra sucesso em 'Todas As Flores': ''Está sendo um desafio muito grande''

Regina Casé comemora estreia da primeira novela original do Globoplay, 'Todas As Flores', em que dá vida a mãe de Sophie Charlotte e Letícia Colin

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 13h34

A atriz Regina Casé (68) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para comemorar o sucesso de seu novo trabalho nas telinhas, a novela Todas As Flores!

A produção original do Globoplay, plataforma de streaming da TV Globo, estreou na última quarta-feira, 19, e tem agradado o público. Na trama escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, Regina vive sua primeira vilã, Zoé, mãe das personagens de Sophie Charlotte (33) e Letícia Colin (32).

A famosa compartilhou print mostrando que recebeu nota 10 da coluna de Patrícia Kogut do jornal O Globo e fez questão de agradecer pelo carinho que tem recebido por sua atuação no folhetim. A global, que fez sucesso como Dona Lurdes em Amor de Mãe, ainda lembrou os fãs de que a Tela Quente exibirá o primeiro capítulo de Todas as Flores nesta segunda-feira.

"É bom começar a semana com uma nota 10, né? Dá aquele gás para encarar a ralação… Queria agradecer, não só por isso, mas pela montanha de mensagens carinhosas que vieram de todos os lados: no Twitter, aqui no Insta, no WhatsApp, dos amigos, dos desconhecidos", começou escrevendo.

"Pra mim está sendo um desafio muito grande, e esse reconhecimento de vocês tá fazendo a maior diferença! Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. “Beijinho” da Zoé. Ah! E lembrando que hoje, depois de Travessia, vai passar na TV aberta, na Globo! Grátis! 0800!!! Não perca! Vamos comentar todos juntos no Twitter", disse ainda.

Nos comentários, Regina ganhou elogios de famosos e anônimos. "Assisti todos os capítulos ontem!!!! Tá incrível a novela e você tá maravilhosa!!!!", exaltou Isabel Teixeira, que deu vida a Maria Bruaca no remake de Pantanal. "A perfeição de uma atriz, né. Amamos dona Lurdes e "garramos" ódio dessa outra aí", disse uma fã. "Maravilhosa! Nota 10!", destacou outra. "Eu jurei que não iria assistir mais novela esse ano e chega Zoé! Tive que quebrar meu juramento @reginacase, a novela está maravilhosa e você como sempre está arrebentando", comentou mais uma.

O elenco ainda conta com Caio Castro, Fabio Assunção, Humberto Carrão, Nicolas Prattes e Mariana Nunes.

Confira o post de Regina Casé sobre 'Todas As Flores':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Sophie Charlotte e Letícia Colin soltam a voz na abertura de 'Todas As Flores'

A novela Todas as Flores traz a história de Maíra (Sophie Charlotte) em um dos eixos principais, assim como a da irmã e uma das vilãs, Vanessa (Letícia Colin), filhas de Zoé, vivida por Regina Casé. Mas além de ótimas atrizes, as duas também mostraram que são boas na cantoria e gravaram um sucesso de Cartola (1908 - 1980) para a abertura da novela. Ambas dão voz para uma versão linda da música As Rosas não Falam, de Cartola, e o Globoplay soltou um spoiler dos bastidores dessa gravação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!