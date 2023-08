Hilton Cobra exalta representatividade negra em ‘Fuzuê’: “Tesouro extraordinário”

Em coletiva de imprensa de ‘Fuzuê', ator Hilton Cobra celebra diversidade no elenco da nova novela das sete na Globo

O ator Hilton Cobra não esconde sua alegria ao falar sobre a representatividade negra na equipe da nova novela das sete na Globo, Fuzuê. Durante uma coletiva de imprensa com a participação da CARAS Digital, o artista exaltou a valorização da diversidade e revelou mais detalhes sobre a trama.

A novela, que está com estreia marcada para 14 de agosto, substituirá Vai na Fé. Segundo Hilton, a diversidade no elenco é um diferencial: “Queria chamar atenção para uma coisa que nos é muito cara e muito boa, a quantidade de atores e atrizes negros nessa novela”, o ator celebrou durante a entrevista.

Com 40 anos de carreira, Hilton falou sobre a importância da representatividade: “Acho que é graças a nossa militância de três ou quatro décadas, que finalmente se traduz nessa oportunidade para nós pretos e pretas pela nossa arte (...) Também pela possibilidade de desenvolver alguma coisa no enredo e além do trabalho, o salário é muito bom”, disse.

O ator também revelou mais detalhes sobre a novela, que conta com referências do escritor Lima Barreto: “Tem os catadores, os drogados e os privados de liberdade e santidade. Tivemos uma reviravolta no centro do Rio de Janeiro, e o que foi ali encontrando naquela região é um tesouro extraordinário”, contou o ator, que interpretará o catador de sucata, Cata Ouro.

A trama mostrará a busca por um tesouro perdido no Rio de Janeiro. O personagem César Montebello, interpretado por Leopoldo Pacheco, deixará como herança para sua filha, Preciosa Montebello, vivida por Marina Ruy Barbosa, um patrimônio escondido no subsolo de uma loja no centro e a ruiva fará de tudo para colocar as mãos em sua riqueza.

Saiba todos os detalhes sobre a vilã de Fuzuê:

Ainda durante a coletiva de imprensa com a CARAS Digital, a atriz Marina Ruy Barbosa prometeu causar um verdadeiro fuzuê com sua primeira vilã nas telinhas da Globo! A ruiva revelou mais detalhes sobre sua personagem, uma empresária do ramo de joias que fará de tudo para encontrar sua herança em uma caça ao tesouro.