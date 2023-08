Henrique Barreira, de Vai na Fé, revela assédio de fãs: 'Muito novo'

Em entrevista à revista CARAS, Henrique Barreira, de Vai na Fé, refletiu sobre a profissão de ator e destacou carinho de fãs nas ruas

Um dos destaques da novela Vai na Fé, na TV Globo, o ator Henrique Barreira (21) tem celebrado o ótimo momento que tem vivido em sua carreira. Segundo o artista, ele tem sido parado constantemente na rua para ser elogiado pelo seu trabalho.

Em entrevista à revista CARAS, Henrique contou que o carinho dos fãs vem das mais diversas formas e acontece em todos os lugares. Apesar de ser um jovem que adora as redes sociais, ele confessa que o melhor contato é pessoalmente.

“A internet é um ambiente muito divertido e grande parte da reação do público se lê por lá, mas eu confesso que prefiro quando as pessoas falam na rua sobre o trabalho como ator que tenho feito. O assédio e o reconhecimento pelo trabalho é muito novo para mim, não me acostumo fácil...”, declarou.

Em Vai na Fé, Henrique deu vida ao jovem Fred, que chamava atenção pelo seu jeito bad boy de ser. Mas apesar de todo o clima meio de "vilão", o artista se surpreendeu com o carinho do público com o personagem, que acabou se redimindo no final da trama.

"Não esperava todo esse sucesso. Por ele ser um personagem menor achei que o público iria pegar um ranço e esqueceria ele rapidamente. Fiquei muito feliz com a repercussão de algumas mensagens dizendo que se identificavam com a trajetória do Fred. Perceberam como sua mudança é genuína”, conta.

Henrique, que estava escalado para entrar na última temporada de Malhação, que acabou sendo cancelada de vez pela TV Globo, comentou que é uma pessoa que muito dedicada à profissão e quase sempre está estudando para fazer o melhor trabalho possível.

“Eu me considero vaidoso por gostar de coisas bem-feitas e dar valor a elas… meu trabalho, principalmente. Sou viciado em estudar e pesquisar construções possíveis e distintas como ator. Agora, o que não pode faltar no meu dia a dia é assistir a alguma novela, a uma série ou a um filme e, para curtir, é bem simples: estar com meus amigos de verdade, se possível, ao som de um bom samba”, disse.

Depois de muitos elogios em sua primeira novela, o ator refletiu sobre como tem enxergado a profissão. “Nessa carreira a gente é um eterno aprendiz, pois não existe linha de chegada. O nosso trabalho se acumula, se ganha experiência dentro e fora de cena”, pontua.