Mariana Nunes sobre namoro com atriz de Vai na Fé: "Somos pessoas normais"

Em entrevista à revista CARAS, Mariana Nunes desabafou sobre expectativas de fãs sobre relacionamento com Tati Villela

Destaque na novela Todas as Flores, a atriz Mariana Nunes (42) contou que muitas vezes se sente incomodada com o endeusamento que acaba sendo alvo dos fãs nas redes sociais. Em entrevista à revista CARAS, ela revelou que a reação dos internautas às vezes faz ela refletir sobre seu relacionamento com Tati Villela (36), que está no ar na novela Vai na Fé.

A famosa destacou que o namoro entre as duas não segue um padrão do amor romântico e garantiu que as duas não são perfeitas, mas que tentam fazer com que o relacionamento seja baseado no amor e respeito.

"As pessoas devem ver e pensar: duas mulheres negras, lindas, atrizes maravilhosas... E a gente é tudo isso mesmo! Mas somos pessoas normais. Tem que correr atrás. É saber pedir desculpas, apontar o que não te fez bem, saber ouvir", disse.

Ela ainda comentou sobre os padrões que as pessoas acabam seguindo, mas que não costumam ser reproduzidos na realidade: " Amor não vem pronto. Essa ideia do amor romântico é muito caída. Príncipe encantado é mentira. Paixão não é amor, tem tempo contado ".

Sobre as expectativas que as pessoas acabam criando sobre ela, a famosa, que nos últimos meses viralizou com o bordão "isso deve ter dedo da Zoé", reafirmou que entende o lugar de representatividade em que ocupa, mas também é uma pessoa que erra como qualquer outra.

"Eu me sinto totalmente fora do padrão, em todos os sentidos. Da forma como penso, me visto, me coloco. Eu não sou o que esperam que eu seja. Lamento! E se querem outra coisa, a expectativa é de vocês. Estou indo até onde dá para mim", disse.

"Tenho noção do que represento, vejo e ouço coisas muito bonitas na rua. Mas não posso me responsabilizar por isso. Não posso querer que minha vida ou minha opinião tenha a condição de estar no politicamente correto. E eu erro demais", finalizou.