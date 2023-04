Heloísa Périssé relata o desafio de interpretar dois personagens em 'Cine Holliúdy'

Com estreia prevista para 27 de abril, ‘Cine Holliúdy’ terá a participação especial de Alexandre Borges que encarna o diabo na trama

‘Cine Holliúdy’ está prevista para estrear no dia 27 de abril e será marcada pelo surgimento de um novo personagem na trama da Globo. Na série dirigida por Halder Gomes, a atriz Heloísa Périssé (56), que interpreta a prefeita Socorro e o personagem Tião Ferrabrás, contou na última quarta-feira,19, durante entrevista com a imprensa, o desafio que teve ao interpretar dois papéis de uma só vez.

A primeira e a segunda temporada da produção se passam quando a prefeita da cidade sofre um golpe de estado e é destituída do cargo. Além disso, seu casamento com Olegário enfrenta um turbulento período.

Já na terceira temporada, Heloísa Périssé aparece na trama para tentar recuperar o cargo perdido, para isso a atriz vai interpretar Tião Ferrabrás, um personagem que irá conquistar o apoio dos pitombenses, que passam a desconfiar da gestão de Lindoso e exigem novas atitudes do prefeito.

“Foi uma grata surpresa ter a oportunidade de fazer, porque eu não vou fazer só ele, eu vou fazer os dois, Socorro e Tião Ferrabrás, e para mim foi delicioso porque eu revisitei a minha infância com tios assim, e busquei uma voz característica, porque eu tinha uns tios com a voz rouca, então foi muito gostoso poder fazer esse personagem”, iniciou a atriz.

E prosseguiu: "Fazer o Tião Ferrabrás é um desafio porque às vezes eu me enrolava um pouco [...] Mas ao mesmo tempo tendo essa gama de sentimentos ali, veio para mim como uma cereja do bolo”, continuou.

A atriz e co-protagonista ao lado de Olegário, vivido por Matheus Nachtergaele (55), falou de suas expectativas para o lançamento da terceira temporada.

“Para mim como Tião, aprendendo tudo, desde ajeitar as partes que era uma coisa que amava fazer, ele tinha tiques, e ele meio canalha também. Eu não tenho nem o que dizer dessa temporada do meu grau de felicidade e de curiosidade para ver isso no ar”, emendou.

Heloísa se mostrou extremamente satisfeita com os colegas de elenco e comentou sobre o ambiente ser muito harmonioso. “Esse elenco inteiro, muito amor que não tenho nem palavras para dizer o tanto que eu amo essas pessoas, a convivência com tudo, direção, produção. Mas assim, é muita troca, é uma energia muito viva, para você conseguir fazer o trabalho render”, declarou.

Por fim, ao ser escalada para a série, a artista contou que se sentiu bastante confortável, pois passou sua infância e adolescência vivendo na Bahia, com isso foi aprendendo os trejeitos da cultura nordestina.

“Com 11 anos minha família se mudou para Bahia, então o nordeste corre na minha veia, então em certas situações que acontecem às vezes, a pessoa pensa que é texto, e não é porque esse humor é uma coisa do nordestino natural, esse improviso, essa ginga de aprender a lidar com as situações que você muitas vezes está no fio da navalha”, finalizou.

Em participação especial, Alexandre Borges encarna o diabo na terceira temporada de ‘Cine Holliúdy’

Após passar um período longe da TV, Alexandre Borges (57) está de volta às telinhas! Desta vez, o ator irá interpretar um investidor completamente diabólico que propõe dinheiro e riquezas a Francisgleydisson, vivido por Edmilson Filho, na série ‘Cine Holliúdy', que estreia na próxima quinta-feira, 27, na TV Globo.

Durante a entrevista para a imprensa, na última quarta-feira, 19, o ator falou da alegria de retornar a emissora, na qual trabalhou por tantos anos. “Quando eu fui convidado pela direção, pela Patrícia, Halder, eu fiquei muito contente, muito feliz, para mim foi um retorno gravar nos estúdios Globo, de ter uma coisa assim de rever velhos amigos, novos amigos, de rever gente nova, essa renovação que a Globo está passando. “Eu fiquei muito feliz de ser convidado no trabalho em si, estou muito feliz com as chamadas, estou achando muito divertido”, comentou.

O artista contou de onde surgiu a ideia para a elaboração do novo personagem, e ainda revelou ter se inspirado na literatura de cordel. “Esse capeta que faço é baseado muito na literatura de cordel, o capeta que traz assim, totalmente, o politicamente correto, o moral e daí talvez seja a graça, a comédia”, falou.