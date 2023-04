Edmilson Filho fala da nova temporada de ‘Cine Holliúdy’ e revela inspiração: 'Coração muito puro'

Edmilson Filho revela expectativas para terceira temporada de ‘Cine Holliúdy’ e Matheus Nachtergaele deixa fãs curiosos ao dar spoiler da trama

Faltam apenas dois dias para o lançamento da segunda temporada de 'Cine Holliúdy'. E não são só os fãs que estão animados para a estreia. Na última quarta-feira, 19, em coletiva de imprensa, o ator Edmilson Filho (46), que interpreta o inesquecível e bem humorado Francisgleydisson na trama, falou sobre a ansiedade para o grande momento e deu alguns detalhes de seu personagem na série.

Nas temporadas anteriores, Francisgleydisson, um homem completamente apaixonado pelo cinema, batalhou e investiu tudo o que tinha para manter de pé seu negócio após o surgimento da televisão. Agora, na terceira temporada, Francis está afogado em dívidas e decide tomar uma atitude decisiva que irá mudar o rumo de sua vida para sempre.

Durante a entrevista, o ator revelou que se inspirou na história do povo nordestino para interpretar Francisgleydisson, que estará ligado à protagonista Rosalinda, vivida por Larissa Goes (28).

“A minha inspiração para fazer o Francisgleydisson talvez foi na inspiração do cearense do dia a dia. A gente resolve as coisas tudo ali na ponta da língua, não leva desaforo pra casa. Agora da paixão que ele tem pelo cinema acho que é do povo brasileiro, sabe!? Tem um pouquinho do povo brasileiro dentro do Francisgleydisson, mas no final das contas ele tem um coração muito puro”, revelou.

Edmilson Filho, também comentou sobre a intensidade da personagem: “O Francisgleydisson, ele tem um pouco do Edmilson, modesta a parte que eu acho que tenho e faço isso muito bem, é um certo carisma e as pessoas gostam disto. Às vezes, eu fico até um pouco encabulado, será que eu estou sendo muito carismático demais? Eu tento até me podar, sabe?! Será que eu estou aparecendo demais? E pode ser que isso transporte para o Francisgleydisson de uma forma muito carinhosa”, ressaltou.

Por fim, o ator também falou sobre sua expectativa para a nova fase da trama nas telinhas. “Eu estou tão empolgado com essa terceira temporada que vocês não fazem ideia, eu acordo de noite pensando como vai ser. A gente fez um episódio lá no final, eu e o Alexandre, eu me emocionei, emocionou a equipe, emocionou todo mundo. A terceira temporada, como todo Cine Holliúdy, vai ser um negócio espetacular”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edmilson Filho (@edmilson_filho)

Prestes a estrear, Matheus Nachtergaele dá detalhes sobre a terceira temporada da série ‘Cine Holliúdy’

O ator Matheus Nachtergaele (55) está de volta! Desta vez, ele vai interpretar Olegário na terceira temporada da série'Cine Holliúdy'. Com 12 novos episódios, a trama tem estreia prevista para o dia 27 de Abril, na Globo.

“Essa briga da TV com o cinema que acontece no Cine Holliúdy em todas as temporadas, desta vez também está aquecida por um fato, não sei se é um spoiler bem-vindo, que agora há uma emissora de televisão em Pitombas”, contou.

E prosseguiu, trazendo um pouco do jeito de seu personagem: “A gente procurou criar um Olegário que não fosse exatamente mal, fosse muito cheio de defeitos, mas principalmente porque é infantil, não amadureceu, por isso o Olegário sapateia, ele fala errado, não aprendeu a falar direito. [...] Ele vai estar em uma situação pior, ele não vai estar mais na prefeitura, nem a mulher dele, ele não tem o poder sob o controle dele, ele tem uma TV e ele vai aprontar”, revelou.