Heloísa Périssé é desmascarada no 'The Masked Singer Brasil'

Atriz e comediante Heloísa Périssé é desmascarada e deixa o programa 'The Masked Singer Brasil', na Globo

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 17h13

Na tarde deste domingo,27, a atriz Heloísa Périssé (55) foi a desmascarada da vez do programa The Masked Singer Brasil, que está em sua segunda temporada no ar.

Com o tema de Carnaval, o semanal da TV Globo apresentou os seus fantasiados especiais cantando hits e várias músicas que são verdadeiros símbolos desse período de folia.

A personagem menos votada da semana foi a Coxinha, o que tirou Périssé da divertida competição repleta de celebridades que sempre animam o público de casa.

"Foi um convite muito especial. Quando me ligaram para ser a coxinha, eu achei que era para ser jurada do programa. Oportunidade única de estar aqui com todos vocês... Foi um chamado para eu ser feliz!", declarou a comediante com emoção na voz.

Veja a Coxinha do The Masked Singer!