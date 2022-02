Público descobre a identidade da Coxinha do 'The Masked Singer': ''Muito fácil!''

Internautas acreditam que já descobriram a identidade da Coxinha do programa 'The Masked Singer'

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 09h55

A segunda temporada do programa musical The Masked Singer Brasil já está dando o que falar dentro e fora da telinha.

No ar nas tardes de domingo da Globo, a atração de mascarados trouxe mais celebridades na competição deste ano, que segue acirrada e já com diversas torcidas organizadas.

Uma das personagens mais carismáticas dessa edição é a Coxinha, que divertiu o público de casa em suas duas performances no palco que agitaram jurados e telecpectadores.

Nas redes sociais, muita gente acredita que já descobriu a real identidade da fantasiada. Até o momento, a atriz e comediante Heloísa Périssé (55) é a mais cotada para o papel do simpático quitute.

Em seu Instagram oficial, a famosa vem recebendo uma enxurrada de comentários e mensagens de fãs dizendo que ela está no The Masked Singer. "A Coxinha mais amada do Brasil!", escreveu uma pessoa na web.