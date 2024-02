Hebe Camargo: acervo de obras de arte vai à leilão

Obras de arte do acervo de Hebe Camargo vão ser vendidas em um leilão no mês de março

A apresentadora Hebe Camargo morreu em 2012 e parte do seu acervo de obras de arte vai à leilão em março de 2024. De acordo com o site UOL, as peças são avaliadas em R$ 627 mil.

O leilão ter 90 obras de arte, de 50 artistas, e alguns lances iniciais começam em R$ 100 mil. Entre as obras estão peças feitas por Carlos Araújo e Chico Anysio.

Vale lembrar que a mansão de Hebe Camargo em São Paulo também está à venda. A propriedade é avaliada em R$ 30 milhões e fica em bairro nobre. Recentemente, a família vendeu carros que pertenceram à ela em sua vida.

Hebe Camargo morreu em 29 de setembro de 2012. Na ocasião, a apresentadora estava com 83 anos e não resistiu ao sofrer uma parada cardíaca. Na época, o velório parou o Brasil e reuniu vários famosos que apareceram para se despedir da personalidade.

Apresentadora da Band comprou um dos carros de Hebe

O filho da apresentadora Hebe Camargo, Marcello Camargo, decidiu vender os carros da mãe e uma famosa foi a compradora de um dos veículos de carro. Quando morreu, Hebe deixou cinco carros, que eram avaliados em R$ 1 milhão. Agora, um dos carros é da apresentadora Gardênia Cavalcanti, que comanda o programa Vem Com a Gente, na Band.

Ela recebeu o carro de luxo na noite de quinta-feira, 15, diretamente das mãos de Marcello Camargo. Ela comprou a Mercedes-Benz S65 AMG, na cor branca, que veio da Alemanha diretamente para o acervo de Hebe em 2007. A entrega do carro aconteceu na antiga mansão da comunicadora no Morumbi, em São Paulo.

Há pouco tempo, Marcello falou sobre a paixão que sua mãe tinha pela Mercedes-Benz. “O sonho da minha era ter uma Mercedes, e não foi de um dia para o outro que ela conseguiu ter um. Demorou um pouco. A primeira que ela comprou tinha bancos vermelhos. Eu adorei, mas ela não gostou e mandou trocar para a cor preta”, relembrou ele.

Fotos: Van Campos/Agnews