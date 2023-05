Filho de Hebe Camargo explica venda de carros de luxo da mãe: 'Uma foi vendida'

Vai vender tudo? Filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo explica o destino da coleção de carros de luxo da mãe

Filho de Hebe Camargo (1929-2012), Marcello Camargo voltou às redes sociais para explicar o anúncio da venda da coleção de carros de sua mãe. Depois de contar que colocou os veículos de luxo à venda, ele contou que nem tudo será vendido.

Em um vídeo no Instagram, ele contou que um dos carros, uma Mercedes branca, vai ficar com a família para fazer parte do acervo da apresentadora. Marcello ainda contou que Hebe deixou cinco carros da marca Mercedes, sendo que dois veículos ficaram com o filho e três veículos ficaram com o sobrinho, Claudio Pessutti.

O filho da comunicadora contou que já vendeu um dos carros que ficou com ele. “Duas ficaram comigo e uma apenas foi vendida. A Mercedes branca, de 2001, que já foi exposta num shopping, ficará no acervo”, disse ele. Então, ele contou que a viúva do sobrinho de Hebe, Helena Caio Pessutti, colocou os três carros que ficaram com ela à venda.

Hebe Camargo morreu em 29 de setembro de 2012. Na ocasião, a apresentadora estava com 83 anos e não resistiu ao sofrer uma parada cardíaca. Na época, o velório parou o Brasil e reuniu vários famosos que apareceram para se despedir da personalidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Camargo Capuano (@marcellocamargo.hebe)

Filho de Hebe desmente rumores sobre a herança

Filho da apresentadora Hebe Camargo, Marcello Camargo se pronunciou sobre os rumores de que teria recebido um valor impressionante de herança após a morte de sua mãe. Em conversa no canal de YouTube de Joanna Maria, ele contou que a mãe deixou um valor que foi dividido entre ele e o primo, Claudio Pessutti. "Tenho uma casa boa, graças a Deus, mas não se compara com a casa que ela [Hebe] vivia. Mas eu não tinha intenção nenhuma de morar na casa dela. Aquela casa é imensa, era uma casa para Hebe Camargo. Ela desfrutou muito da casa. Quando ela morreu, o Claudio e a esposa dele ficaram lá. Ele [Pessutti] morreu em uma situação bastante complicada, em função de tentar manter aquela casa", disse ele.

A mansão de Hebe Camargo é avaliada em R$ 60 milhões e exibe um valor alto de manutenção frequente. "Minha mãe investiu tudo na casa dela. Ela adorava ir comprando as casas ao lado e aumentando, mas aquilo virou um elefante branco. Para você vender aquilo é muito difícil porque é um patrimônio muito grande. O custo de manter aquilo é muito grande. As pessoas acham que eu fiquei nadando em dinheiro, mas não é verdade", declarou.

Por fim, ele desmentiu os rumores sobre a herança. "Ela gastou merecidamente, ela ganhou com o trabalho dela. Ela deixou algum patrimônio, não vou falar que fiquei sem, mas não é aquele montante absurdo que fica saindo na mídia", contou.