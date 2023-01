HBO renova ‘The Last of Us’ para segunda temporada

Série que tem como protagonistas Pedro Pascal e Bella Ramsay, inspirada em um jogo de videogame, tem renovação confirmada pela HBO

A série de grande sucesso The Last of Us está oficialmente renovada para a segunda temporada! Mesmo com apenas dois episódios lançados na primeira parte, a produção da HBO já conquistou o coração dos fãs, principalmente daqueles que jogaram o jogo e estavam ansiosos para a adaptação. A informação foi divulgada pela empresa em suas redes sociais, além de confirmada pela Naughty Dog, responsável pela criação dos jogos.

“Craig e Neil, junto com a produtora executiva Carolyn Strauss, elenco e equipe fenomenais, definiram um gênero com a primeira temporada notável de The Last of Us”, revelou a vice-presidente Executiva de Programação e chefe de Séries Dramáticas e Filmes da HBO, Francesca Orsi. “Depois de estrear essa temporada inesquecível, mal posso esperar para ver a equipe se sobressair novamente com a segunda temporada”, completou. "A jornada continuará. The Last Of Us retornará para mais uma temporada pela HBO", escreveu a conta da empresa na legenda, em seu perfil oficial no Instagram.

Protagonizada por Pedro Pascal (47) e Bella Ramsay (19), a série tem uma primeira temporada com nove episódios, lançados todos os domingos, e por enquanto, apenas dois foram lançados. The Last of Us relata os acontecimentos da civilização moderna 20 anos depois de ter sido destruída pela infecção derivada de um fungo mutante do gênero Cordyceps. Joel (Pedro) é um sobrevivente experiente do apocalipse e é contratado para contrabandear Ellie (Bella), de apenas 14 anos, para fora da zona de quarentena.

O trabalho, porém, se transforma em uma jornada árdua e brutal, pois os dois precisam atravessar os Estados Unidos da América com a ajuda um do outro para conseguir sobreviver. Ellie pode ser a chave para a cura da infecção que transforma seres humanos contaminados em zumbis canibais.