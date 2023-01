Estrela de 'The Last of Us', Bella Ramsey assume ser gênero-fluido e é aplaudida por fãs

A atriz Bella Ramsey disse que se identificaria como não-binária e que não dá importância para o uso de pronomes específicos

A jovem estrela Bella Ramsey, de 19 anos, revelou para o New York Times que é gênero-fluido, abrindo a forma como se identifica publicamente e vem recebendo as mais diversas reações nas redes sociais.

Nos comentários de suas redes sociais, a atriz foi aclamada, apoiada e defendida pelos fãs apoiaram em sua importante decisão de expor sua intimidade para a opinião pública.

"Acho que meu gênero sempre foi muito fluído. Alguém me chamava de 'ele' ou 'ela' e eu não pensei nisso, mas eu sabia que se alguém me chamasse de 'ele' era um pouco excitante", contou ela.

Ela foi além, dizendo que assinalaria "não-binário" se fosse uma opção em um formulário. Mas não se importa de ser tratada por pronomes femininos. "Eu sou apenas uma pessoa", acrescentou ela. "Ser marcado por gênero não é algo que eu particularmente goste, mas, em termos de pronomes, eu realmente não poderia me importar menos." finalizou a atriz.

Bella começou a carreira como atriz mirim e participou do grande sucesso da HBO, Game of Thrones como Lyanna Mormont. Agora, ela interpretará a personagem Ellie em 'The Last of Us', série inspirada em um video game que estreou neste domingo, 15, uma garota que foi mordida por uma espécie de zumbi e que mostrou ser imune à infecção promovida pelo ataque dessas criaturas.

Ellie é uma das protagonistas da série ao lado do personagem de Pedro Pascal (47), contrabandista chamado Joel é contratado para conduzi-la em segurança para uma organização que trabalha para acabar com a infecção. Conforme os dois atravessam os Estados Unidos devastados pela doença, a jornada se revela cada vez mais brutal e de partir o coração.

A artista foi indicada ao Critics' Choice Movie Award de Melhor Artista Jovem por seu trabalho no filme 'Catarina, a Menina Chamada Passarinha', em que Belle interpreta a personagem principal indicação comemorada por Bella por ser uma categoria sem especificidade de gênero.