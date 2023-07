Guilhermina Guinle faz rara aparição com a filha, Mina, em dia na praia

Guilhermina Guinle e a filha, Mina, são flagradas durante passeio em uma praia no Rio de Janeiro

A atriz Guilhermina Guinle aproveitou a tarde ensolarada no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 6, para curtir um passeio ao ar livre com a filha, Mina, fruto do casamento com Leonardo Antonelli. As duas foram flagradas circulando na areia perto do mar com looks despojados.

Mãe e filha optaram por vestidos soltinhos para o passeio ao ar livre e foram vistas de mãos dadas e conversando durante a tarde de sol. Discreta com a vida pessoal, a atriz quase não faz aparições em público com a herdeira e posta poucos momentos das duas juntas nas redes sociais.

Antes da filha nascer, ela contou sobre o significado do nome da herdeira. “Acho que Mina Antonelli é um nome de personalidade forte. É curto, bonito, simples e único. Mina vem do teutônico Minne, que significa amor. É o nome de uma grande cantora italiana, famosa nos anos 70, que eu adoro”, disse ela à Revista CARAS.

Vale lembrar que Guilhermina está longe da televisão desde o fim da novela das sete, Salve-se Quem Puder, da TV Globo. No folhetim de Daniel Ortiz, a atriz interpretava Dominique, tia de Renzo (Rafael Cardoso), uma renomada advogada e integrante de uma facção criminosa que protegia os interesses de empresários e políticos corruptos.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Guilhermina Guinle se declara para a filha

Há pouco tempo, Guilhermina Guinle fez um post sobre a sua relação com a filha, Mina. Ela falou sobre o que quer mostrar para a filha ao longo da vida e a parceria delas.

"Quero poder te mostrar cada cantinho especial desse mundão... desse nosso país tão maravilhoso!

Quero que você curta a natureza tanto quanto sua mãe... Cuide dela, respeite-a, preserve-a e entenda profundamente a importância que ela terá para seu futuro... Curta dar um mergulho no rio e ver um pôr do sol bonito… Quero que você aprecie os momentos mais simples da vida ao lado de quem te faça feliz Quero te educar para ser uma menina gentil e educada com os outros... Grata a tudo que a vida lhe proporcionar sempre... E feliz por poder estar aqui hoje vivendo essa experiência única ao lado da sua família… Porque o amanhã... não sabemos...", afirmou.