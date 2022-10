Grey's Anatomy: Shonda Rhimes relembra momento em que homens reprovaram série

Criadora de Grey's Anatomy contou que executivos não aceitavam sexualidade de Meredith Grey

A escritora da série médica Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, afirmou que, no início, diversos homens, executivos, disseram que o projeto não daria certo por conta do poder e sexualidade que a protagonista apresentava. A revelação foi feita no podcast '9 to 5ish with the Skimm'.

No primeiro episódio, em 2005, a personagem Meredith Grey (Ellen Pompeo) se relaciona sexualmente com o personagem Derek Shepperd (Patrick Dempsey) após conhecê-lo em um bar. No outro dia, ela descobre que ele é médico no hospital em que ela fará residência.

"Parece muito óbvio agora, eu acho, mas na época, você tem que lembrar, nunca houve uma série em que houvesse uma personagem principal que possuísse sua sexualidade na rede de televisão", contou Rhimes.

"Lembro-me de ser chamada em uma sala cheia de velhos para me dizer que o show era um problema. Porque ninguém iria assistir a um programa sobre uma mulher que iria dormir com um homem na noite anterior ao seu primeiro dia de trabalho, e eles estavam falando sério", relatou.

Durante a tal reunião, a diretora criativa parceira de Shonda, Betsy Beers, afirmou que essa era a vida dela, que já havia acontecido com ela. "Shonda parecia querer vomitar, que era a resposta apropriada para isso, mas eu não pude evitar, e eu disse: 'Ah, sou eu. Eu fiz isso. Isso é absolutamente eu'", afirmou Beers.

A série se tornou um sucesso em todo o mundo e foram realizadas 18 temporadas, com mais de 400 episódios.