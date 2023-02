Glória Maria encheu Marina Ruy Barbosa de elogios antes de sua morte

Glória Maria celebrou a amizade com Marina Ruy Barbosa em vários posts nas redes sociais ao longo da amizade delas

A jornalista e apresentadora Glória Mariafaleceu no dia 2 de fevereiro e deixou muita saudade em seus amigos e familiares. Uma das grandes amigas dela era a atriz Marina Ruy Barbosa. As duas eram muito próximas e a jornalista fez questão de elogiar a amiga em vários momentos de sua vida .

Nas redes sociais, a apresentadora elogiou a atriz em posts carinhosos ao longo dos anos. Inclusive, elas eram comadres! Glória Maria foi madrinha de casamento de Marina Ruy Barbosa em sua união com o ex-marido, Alexandre Negrão.

Em um dos posts, ela falou sobre as férias juntas. “Férias! Portugal! Como é bom estar assim juntinho dela! Amo esta menina! Além de linda, generosa e verdadeira! Amigas de alma”, disse ela na época. Em outro momento, ela registrou uma foto com a amiga e as filhas, Maria e Laura . “Momentos maravilhosos das férias. Marina e minhas filhas. O sucesso da Marina não é por acaso. Ela é ainda mais linda de alma. Consegue ser iluminada e verdadeira neste mundo de tanta hipocrisia! Te amo, Marina”, escreveu.

Em outro momento, ela celebrou os encontros delas. “Ela é linda mesmo. Além de bela, é doce. Sem frescura. Gentil. É muito bom encontrar gente assim. Marina Ruy Barbosa, adorei”, escreveu.

Marina Ruy Barbosa fala de Glória Maria no Fantástico

Durante a entrevista das filhas de Glória Maria no Fantástico, Marina Ruy Barbosa também deu um depoimento sobre a amizade com a apresentadora. “Quando eu a conheci, eu fiquei fascinada por tudo que ela representava e era. A gente teve uma sintonia e uma energia entre a gente que é muito louca. A gente tem uma diferença grande de idade, quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos e eu pedia conselhos”, contou ela.

Por fim, ela contou sobre a conexão delas. “A gente falava que a nossa amizade, o nosso encontro é de outras vidas. Eu procuro pensar que o nosso encontro não termina aqui. É um fim de um capitulo de um ciclo, mas que a gente ainda vai viver muitos ciclos, sabe?”, declarou.