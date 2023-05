Globo reajusta salários de suas estrelas; valores agora chegam a R$ 5 milhões

Globo reajusta salários de suas estrelas; 15 apresentadores e jornalistas foram contemplados; veja

A Globo voltou atrás e reajustou o salário de várias de suas principais estrelas. Assim, a emissora desistiu do teto de R$ 200 mil que estava estipulado anteriormente.

O caso mais impressionante é de Luciano Huck, que agora vai ganhar R$ 5 milhões . A ideia da Globo é que ele permaneça no comando dos domingos por uma década. Antes, ele ganhava R$ 2 milhões. Agora, o apresentador chegou até o valor que ganhava Faustão no passado.

Ao todo, 15 estrelas da casa vão ganhar reajustes, incluindo as apresentadoras Fátima Bernardes, Patrícia Poeta e Marcos Mion e os jornalistas Maju Coutinho, William Bonner, Renata Vasconcellose Poliana Abritta. As informações são do programa A Tarde é Sua.

Veja os novos valores:

Maria Beltrão - R$ 400 mil

Sabrina Sato - R$ 400 mil

Maju Coutinho - R$ 400 mil

Poliana Abritta- R$ 800 mil

R$ 800 mil Sandra Annenberg - R$ 800 mil

Fátima Bernardes - R$ 800 mil

Patrícia Poeta - R$ 800 mil

Pedro Bial - R$ 800 mil

Márcio Garcia - R$ 800 mil

Renata Vasconcellos - R$ 1 milhão

Serginho Groismann - R$ 1 milhão

Marcos Mion - R$ 1,2 milhão

William Bonner - R$ 1,8 milhão

Ana Maria Braga - R$ 2 milhões

Luciano Huck - R$ 5 milhões

VEM AÍ?

A médica e campeã do BBB 23 Amanda Meirelles pode ter um futuro profissional dentro da TV Globo. De acordo com o colunista e jornalista Matheus Baldi, fontes dizem que a ex-sister pode negociar participações em programas da emissora após se tornar milionária.

Os rumores dizem que Amanda poderia ganhar um quadro em alguma atração sobre saúde dentro da programação da emissora e também fazer participações especiais. Porém, tudo é especulação e ainda não existe uma conversa oficial para isso acontecer.

Até agora, Amanda já esteve no café da manhã no Mais Você, em uma entrevista no Domingão com Huck e em uma reportagem do Fantástico.