Globo comete gafe inacreditável e "mantém" Manoel Soares no 'Encontro' após demissão

Globo comete gafe inacreditável; público nas redes sociais não deixou a confusão passar em branco

A TV Globo cometeu uma gafe inacreditável nesta segunda-feira, 3, no Encontro. No primeiro programa após a demissão de Manoel Soares, a atração falhou ao exibir os créditos desatualizados logo na abertura do matinal.

Na tela, foi possível ver os nomes de Patrícia Poeta e Manoel Soares creditados como apresentadores. Só que a primeira está de férias e o segundo teve seu contrato encerrado com o canal. Quem assistia ao programa ficou surpreso com a falha e reagiu.

"Esqueceram de tirar", comentou um. "Gente, que mico", disse outro. "Certeza que alguém também vai ser demitido hoje", reagiu outro. A saída do apresentador de supetão foi o assunto mais comentado nas redes sociais na última sexta.

No último sábado, Manoel Soares se pronunciou publicamente sobre os boatos ao redor de sua demissão da Globo, após seis anos de parceria. O apresentador foi alvo de questionamento sobre a sua postura nos bastidores e precisou usar suas redes sociais para publicar uma nota oficial, desmentindo os rumores.

"Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Porém, é lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome", disse o apresentador em seu Instagram. Confira a declaração completa!

Esqueceram de tirar os créditos do Manoel 👀 pic.twitter.com/fLUTyxgVqw — ISUPERIO 🦁 (@isuperio) July 3, 2023

Quem é a substituta de Patrícia Poeta? Conheça Valéria Almeida

Escalada para cobrir as férias de Patrícia Poeta no programa Encontro, a jornalista Valéria Almeida (39) conta uma história de vida impactante. Em entrevista à Revista CARAS, ela revelou que enfrentou muitas batalhas para conquistar seu espaço. Inclusive, já chegou a trabalhar como diarista.

"O processo não foi simples, eu não tinha condições financeiras e fiquei muito tempo desempregada, porque viam meu endereço, minha foto 3x4 e aquela combinação não dava, ninguém me chamava. Comecei a trabalhar quando passei a colocar endereços que não eram meus, porque era um lugar descriminado", revelou.