Gêmeas trocam farpas ao vivo no Mais Você e geram constrangimento: "Deixa ela"

Gêmeas trocam farpas ao vivo; Ana Maria Braga precisou colocar panos quentes na história

O Mais Você exibido nesta sexta-feira, 28, acabou marcado por uma situação inusitada. É que o matinal comandado por Ana Maria Braga mostrou o trabalho de duas irmãs que trabalham produzindo rosquinhas.

Só que o clima era meio esquisito. Samantha e Samanda surgiram no palco e se mostraram visivelmente tímidas com a aparição na televisão. Uma das irmãs falava bastante enquanto a outra ficava quietinha em silêncio.

Quase no final da entrevista, a apresentadora alfinetou. "Só ela fala, né? Você é bem quietinha, né?", disse a apresentadora. Uma das gêmeas então fez acusações contra a própria irmã. "É, ela não está deixando eu falar, né? Tem que deixar ela falar".Ana Maria então colocou panos quentes. "Tem que deixar ela falar. Se ela quer falar, fala", disse.

Samantha e Samanda moram em Angatuba, interior de São Paulo, e são famosas pela produção das rosquinhas. Antes do climão, a apresentadora elogiou a iguaria preparada pela dupla que mostrou uma receita que é sucesso na cidade.

Ana Maria Braga exibe foto de gravação para a Record TV

A apresentadora Ana Maria Braga viveu um momento histórico em sua carreira nesta terça-feira, 25. Isso porque ela participou de uma gravação especial para a Record TV após ter uma autorização especial da Globo para aparecer na emissora concorrente.

A Record TV celebrará seus 70 anos e decidiu reunir grandes artistas que fizeram parte da história do canal em sua existência. Assim, Ana Maria não poderia ficar de fora devido ao sucesso no início da carreira dela na TV com o programa Note e Anote.

Para isso, a comunicadora veterana foi entrevistada pelo repórter Michael Keller em um estúdio de TV para a gravação do especial. Nas redes sociais, a equipe dela mostrou uma foto dos bastidores. “Hoje gravando o Record 70 anos com meu amigo Michael Keller para o Domingo Espetacular”, afirmou ela.