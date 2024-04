Gabriela Prioli surpreende professor da 'Dança dos Famosos' com carro zero

Eliminada na repescagem da 'Dança dos Famosos', Gabriela Prioli emocionou seu professor ao presenteá-lo com um carro

A influenciadora digital e advogada Gabriela Prioli, eliminada na repescagem da 'Dança dos Famosos', quadro do programa Domingão com Huck, surpreendeu Jefferson Bilisco, seu professor e companheiro na disputa, com um belíssimo presente. Através das redes sociais, o dançarino compartilhou o momento em que recebeu um carro zero da famosa.

No registro publicado, é possível perceber Jefferson bastante emocionado após Gabriela revelar a surpresa. Após a entrega da chave, os dois ainda se divertiram ao recordar alguns passos de dança.

"O que dizer sobre acolhimento, carinho, atenção e cuidado de dois grandes atores que, conseguiram me enganar total. Em nenhum momento desconfiei que vocês me fariam essa surpresa", iniciou Jefferson na legenda, em agradecimento a Gabriela e a seu marido, o DJ Thiago Mansur.

++ Dança dos Famosos 2024: saiba quem são os participantes da nova temporada

E completou: "Desde a fase de grupos nossa sintonia foi se encaixando na mesma frequência, não só, é obra do destino. Tínhamos muito em comum. 'Ava & Pétala'. 'Gabi ou Pri'. Eu vi o quanto é incrível vê-la movimentar-se, você tem muita, mas muita facilidade de também se comunicar com o corpo dançando, eu super fiquei empolgado de assistir em um curto espaço de tempo você dançar e brilhar de uma forma extraordinária".

Ainda durante a entrega do veículo, Gabriela Prioli leu em voz alta uma carta relatando a experiência de participar da competição ao lado do amigo. "Nada me deixou tão triste na nossa eliminação de pensar que eu era a razão da prioridade da sua experiência. Desde o começo a nossa ligação teve algo de especial, as nossas crianças", iniciou ela.

"Você, pai super recente, estava ali longe da sua cria para nos ensinar a dançar. Eu sei o que é deixar um bebê pequeno em casa e ali era um horizonte maior para a Pétala e isso é muito bonito de ver. Não foi à toa que você se emocionou no palco quando mencionaram as próximas gerações, você tava dançando para ela", continuou Gabriela.

Por fim, em meio a elogios, a influenciadora agradeceu todo apoio e carinho recebido do dançarino: "E toda vez que eu te pedia desculpas, você me entregava com toda generosidade do mundo mais entusiasmo e confiança. Muito grata por você me mostrar que eu era capaz de fazer coisas que eu não imaginava. Sou admiradora de quem se dedica a ensinar. Obrigada por ter sido esse baita professor", concluiu.

Vale lembrar que além de Gabriela Prioli e Jefferson Bilisco, os participantes Matheus Fernandes e Aline Ramos também foram eliminados da 'Dança dos Famosos' na repescagem do último domingo, 7.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jefferson Bilisco (@bilisco.oficial)

Campeão do The Masked Singer Brasil

Neste domingo, 7, aconteceu a final do The Masked Singer Brasil, e o grande vencedor do reality show da TV Globo foi o Bode. Após a revelação da Sereia Iara, a atriz Evelyn Castro, e da Preguiça, a cantora Ludmillah Anjos, o público descobriu que o ator Silvero Pereira que estava embaixo da fantasia.

"Fiquei muito feliz com o convite, justamente por conta de já ter sido citado nas outras temporadas e por achar o programa muito divertido e artístico. Sempre me vi como um possível participante e dessa vez foi maravilhoso estar no elenco", afirmou o artista após ser desmascarado.

O ator falou sobre a preparação: "Eu aproveitei ao máximo as aulas de preparação vocal realizadas pela equipe do programa e também intensifiquei meus treinos de crossfit e aeróbicos para poder dar conta do peso e resistência dentro da fantasia."