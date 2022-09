Gabriela Camisotti comemora contrato com a Disney+: 'Um sonho'

Gabriela Camisotti celebra ótima fase em sua carreira e conta sobre o seu novo contrato com a Disney+

23/09/2022

A atriz Gabriela Camisotti está radiante com a nova fase em sua carreira. Ela acaba de assinar contrato com a Disney+ para novos projetos e só tem o que comemorar com a realização do seu sonho de infância.

"Entrar na Disney foi realmente um sonho. Quando eu era pré adolescente, eu lembro de assistir às séries no Disney Channel e sempre, de alguma maneira, eu desejava fazer parte daquilo. Muitas vezes, o que eu assistia servia de inspiração pra mim né? Selena Gomez, Demi Lovato, toda essa galera que fez parte da minha infância. Então ter assinado esse contrato está sendo muito especial foi muito significativo pra mim", disse ela.

Por enquanto, ela não pode dar detalhes sobre o novo projeto, mas promete novidades. "Tudo ainda é muito secreto dentro desse projeto porque começamos a gravar agora em setembro, mas posso dizer que está ficando lindo e é uma série musical. Nosso elenco é impecável, assim como toda nossa equipe. Eu tenho aprendido muito com todo mundo. O audiovisual funciona de uma maneira muito diferente do que o teatro e está sendo muito enriquecedor vivenciar esse outro lado", afirmou ela, que já brilhou nos palcos com Grease - O Musical.

O projeto social de Gabriela Camisotti

Além do seu trabalho como atriz, Gabriela também tem um projeto social para incentivar a formação de novos talentos na área da dança, canto e atuação. "O projeto Cena 1 nasceu de uma ideia conjunta com o meu sócio, Diego Montez. Basicamente é um projeto de capacitação para jovens talentos de todo Brasil. A gente oferece aulas gratuitas de interpretação, canto, teoria musical, jazz, sapateado, ballet, yoga, canto coral, história do teatro musical, interpretação da canção e simulação de audição, que é basicamente tudo que um artista precisa pra ter uma base sólida de conhecimento pra ingressar no teatro musical. Tudo isso dirigido e produzido por mim e pelo Diego e com uma equipe de professores, todos atuantes no mercado atual", disse ela.

Por fim, ela contou sobre como o desejo do projeto surgiu. "Tanto eu, quando o Di, tínhamos uma vontade de retribuir pro mundo todas as oportunidades que a gente recebeu na vida. E com isso dar oportunidade pra outras pessoas, fora do eixo Rio-SP, a terem esse primeiro empurrão no mundo da arte. A gente seleciona 16 jovens do Brasil todo por meio de audições pra participarem do projeto. O que eu mais amo no projeto é que como vem cada um de um canto do Brasil. A gente aprende muito com cada um deles e eles trazem muita bagagem dos lugares que eles vem. Acompanhar de pertinho da audição até o fim do curso é muito gratificante", declarou.