Fiuk fala sobre Tata Werneck: 'Queria ter raiva'

Após climão no programa Lady Night, Fiuk faz comentário sobre Tata Werneck e ela responde: 'Vamos sair pra conversar'

O ator e cantor Fiuk (32) surpreendeu os fãs ao relembrar o climão que viveu com Tata Werneck (39) em uma gravação do programa Lady Night, do Multishow. Após a saia justa na TV, ele confessou que não tem raiva dela.

No final de semana, Fiuk deixou um comentário em um post de Tata sobre o Dia das Mães. Ele disse: “Eu queria ter raiva de você, mas não consigo... Alguém me ajuda?”. Em resposta, ela escreveu: “Fiuk, nos amamos. Admita e vamos sair para conversar”.

Vale lembrar que Fiuk ficou incomodado com as perguntas feitas no programa Lady Night e chegou a dizer: “Você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar”. Na época, o programa gerou repercussão nas redes sociais por causa do climão entre o convidado e a apresentadora. Inclusive, a humorista defendeu o seu convidado. “Amigos, não ataquem Fiuk, não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo, e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem. Poxa, achei até que vocês fossem shippar o casal”, brincou.

Fiuk recebe homenagem do pai

Em outubro de 2022, Fiuk fez aniversário e ganhou uma homenagem do seu pai, o cantor Fábio Jr (68), nas redes sociais. "Parabéns Filhote! Que você seja sempre muito feliz!!! Eu te amo MUITO filho. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre ! Amém Amor", disse o cantor.

"Amém, pai. te amo", respondeu o aniversariante carinhoso. Então, a meia-irmã do ator,Cléo Pires (40), também se derreteu em homenagem para o maninho: "Meu príncipe lindo. Irmão, você é incrível em tantos jeitos que não dá nem para listar aqui. Te desejo tudo de melhor nesse mundo.Te amo para sempre".