Cleo relembra foto de criança com Fiuk e homenageia o irmão: ''Meu príncipe lindo''

Atriz e cantora Cleo recorda fotos antigas ao lado do irmão, Fiuk, e se declara no aniversário de 32 anos dele

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 13h04

Dia de festa na casa da família Ayrosa Galvão! Nesta terça-feira, 25, o cantor Fiuk está completando mais um aniversário e ganhou uma homenagem especial na web!

A atriz Cleo (40) fez questão de fazer uma declaração para seu irmão por parte de pai ao celebrar a chegada dos 32 anos dele. A filha de Fábio Jr. (68) compartilhou uma montagem com quatro cliques ao lado do ex-BBB. Em um dos registros, os dois aparecem quando crianças.

"Meu príncipe lindo. Irmão, você é incrível em tantos jeitos que não dá nem para listar aqui. Te desejo tudo de melhor nesse mundo.Te amo para sempre", se derreteu Cleo na publicação feita nos Stories de seu Instagram

Além de Cleo e Fiuk, Fábio Jr. também é pai de Tainá e Krizia, com Christina Karthalian, assim como Fiuk, e Záion, da relação com Mari Alexandre.

Cleo é fruto do relacionamento do cantor com Gloria Pires e irmã por parte de mãe de Antonia, Ana e Bento, da união da veterana com Orlando Morais.

Confira a homenagem de Cleo para Fiuk:

Fiuk mostra foto rara ao lado da mãe e do irmão caçula

Fiuk comemorou seu aniversário nesta terça-feira, 25, ao lado da família, e surgiu em uma foto rara nas redes sociais. Ele recebeu a visita do irmão caçula Zaíon (13) e posou ao lado da mãe, Cristina Kartalian (62). O menino é filho do seu pai, o cantor Fábio Jr. com a atriz Mari Alexandre. Quem publicou o registro com os dois foi Cristina, mãe do aniversariante. Nos stories do seu Instagram, Fiuk compartilhou que o irmão chegou a passar a noite anterior ao seu aniversário hospedado em sua casa e que ambos assistiram a um filme de terror juntos, chamado O Massacre da Serra Elétrica.

