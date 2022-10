Fiuk mostra foto rara ao lado da mãe e do irmão caçula

Em foto inédita, Fiuk festeja aniversário com a mãe e o irmão, Záion

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 11h28

Fiuk (32) comemorou seu aniversário nesta terça-feira, 25, ao lado da família, e surgiu em uma foto rara nas redes sociais. Ele recebeu a visita do irmão caçula Zaíon (13) e posou ao lado da mãe, Cristina Kartalian (62). O menino é filho do seu pai, o cantor Fábio Jr. (68) com a atriz Mari Alexandre (48). Quem publicou o registro com os dois foi Cristina, mãe do aniversariante.

Nos stories do seu Instagram, Fiuk compartilhou que o irmão chegou a passar a noite anterior ao seu aniversário hospedado em sua casa e que ambos assistiram a um filme de terror juntos, chamado O Massacre da Serra Elétrica.

Junto a eles estava a namorada de Fiuk, Thaisa Carvalho (23), que preparou um café da manhã especial para o aniversariante, com direito a pães, sucos e geleias. O cantor e ex-BBB 21 assumiu publicamente o romance com a atriz carioca em setembro do ano passado.

Confira a foto de Fiuk com sua mãe e seu irmão, Zaíon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristina Kartalian (@cristina.kartalian)

Fiuk recebeu mensagens de aniversário de outros artistas

Irmã de Fiuk, a atriz e cantora Cleo Pires (40) não deixou a data do aniversário dele passar em branco e publicou uma fofa homenagem ao irmão em seus stories no Instagram também nesta terça-feira, 25.

Em uma montagem de quatro fotos dos dois, inclusive de quando eram crianças, ela escreveu: "Meu príncipe lindo. Meu irmão, você é incrível em tantos jeitos que não dá nem para listar aqui. Te desejo tudo de melhor nesse mundão. Te amo para sempre."

Cleo Pires homenageia Fiuk. Foto: Reprodução/Instagram

Ex-participante do BBB 21, colega de confinamento e amigo pessoal de Fiuk, Gil do Vigor (31) também deixou sua mensagem nas redes sociais: "Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por estar do meu lado e por ser tão incrível, saiba que estou contigo para sempre. Te amo e conta comigo para qualquer coisa", escreveu.