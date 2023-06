Fiuk choca ao revelar qual era o seu salário em Malhação ID

Fiuk abre o jogo sobre quanto ganhava para interpretar o protagonista Bernardo em Malhação ID, que foi gravada há 14 anos

O ator e cantor Fiuk deixou os fãs surpresos ao revelar qual era o seu salário na época em que interpretou o protagonista Bernardo na novela Malhação ID, da Globo, que foi gravada em 2009. Ele contou que recebia apenas R$ 1,5 mil por mês para trabalhar na trama.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do site Em Off, a revelação de Fiuk foi feita durante uma live nas redes sociais. “Uma curiosidade sobre Malhação é que eu era o protagonista máximo da parada e eu ganhava R$ 1,5 mil por mês, ao contrário do que todo mundo pensa. E o negócio era punk”, disse ele.

Então, ele refletiu sobre a oportunidade que foi protagonizar a trama. “Mas é claro, as coisas foram mudando, porque me deu uma visibilidade irada. Tudo foi acontecendo, mas o comecinho ali era sinistro”, contou.

Fiuk choca ao revelar cachê como protagonista de “Malhação” pic.twitter.com/iMxGF7XHiO — Mariana Morais (@moraismarianam) June 7, 2023

Fiuk fala sobre climão com Tata Werneck

Há pouco tempo, o ator e cantor Fiuk surpreendeu os fãs ao relembrar o climão que viveu com Tata Werneck em uma gravação do programa Lady Night, do Multishow. Após a saia justa na TV, ele confessou que não tem raiva dela. No final de semana, Fiuk deixou um comentário em um post de Tata sobre o Dia das Mães. Ele disse: “Eu queria ter raiva de você, mas não consigo... Alguém me ajuda?”. Em resposta, ela escreveu: “Fiuk, nos amamos. Admita e vamos sair para conversar”.

Vale lembrar que Fiuk ficou incomodado com as perguntas feitas no programa Lady Night e chegou a dizer: “Você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar”. Na época, o programa gerou repercussão nas redes sociais por causa do climão entre o convidado e a apresentadora. Inclusive, a humorista defendeu o seu convidado. “Amigos, não ataquem Fiuk, não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo, e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem. Poxa, achei até que vocês fossem shippar o casal”, brincou.