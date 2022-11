Filho de Murilo Benício e Alessandra Negrini exibe o corpo sarado na web

Antonio Benício Negrini, filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício, faz sucesso nas redes sociais e mostra que sua genética é boa!

CARAS digital Publicado em 03/11/2022, às 17h11

Antonio Benício Negrini (25), filho do ator Murilo Benício e da atriz Alessandra Negrini, mostrou que a beleza é de família e causou alvoroço nas redes sociais após postar uma foto sem camisa. Ele também faz sucesso com as publicações de looks e mostra que está antenado no mundo da moda.

O rapaz escreveu em sua biografia: “atuo, escrevo e tenho sonhos esquisitos”, fez sua estreia na TV na novela da Globo, “Amor de mãe”, interpretando o jovem Vinícius, papel do filho do personagem Raul, vivido pelo próprio pai. Ele teve seu último relacionamento público com Sophia de Lucca, mas agora está solteiro, para a alegria das seguidoras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Benicio Negrini (@antoniobenicio_)

Giovanna Antonelli fala sobre relação com Murilo Benício

O ator, Murilo Benício (51), também tem um filho com a atriz Giovanna Antonelli (46), o Pietro (17). Recentemente, a atriz surpreendeu seus fãs ao demonstrar a maturidade em sua boa convivência com o ex-marido e destacou a boa relação deles ao longo da vida.

“Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido (o diretor Leonardo Nogueira). A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade", disse ela na coluna de Patrícia Kogut, do Jornal O Globo.

“Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve. Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver. No sentido da qualidade da imagem e do som que eu quero absorver. É uma boa dica para todo mundo porque você começa a ver só coisas boas”, completou Giovanna.