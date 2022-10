Giovanna Antonelli abre o jogo sobre relação com o ex-marido, Murilo Benício

Giovanna Antonelli conta sobre a convivência com o ex-marido, Murilo Benício: 'A civilidade é o normal'

Publicado em 12/10/2022, às 09h05

A atriz Giovanna Antonelli (46) surpreendeu seus fãs ao demonstrar a maturidade em sua boa convivência com o ex-marido, o ator Murilo Benício (51). Os dois são pais de Pietro (17) e costumam curtir momentos familiares juntos. Tanto que eles deram o que falar quando se encontraram no Domingão com Huck, da Globo, há poucos dias, e também com a outra ex-mulher dele, a atriz Alessandra Negrini (52). Agora, ela destacou a boa relação deles ao longo da vida.

"Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido (o diretor Leonardo Nogueira). A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve. Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver. No sentido da qualidade da imagem e do som que eu quero absorver. É uma boa dica para todo mundo porque você começa a ver só coisas boas".

Atualmente, Giovanna Antonelli pode ser vista como a delegada Helô na novela Travessia, da Globo. Ela revive a sua personagem da novela Salve Jorge, de 2012, na nova novela de Gloria Perez. Enquanto isso, Murilo Benício curte as férias após interpretar Tenório no remake da novela Pantanal, da Globo.

O novo piercing de Giovanna Antonelli

Giovanna Antonellirevelou que colocou um piercing para sua personagem Dona Helô da próxima novela das 21h, Travessia. O piercing fica abaixo do pescoço e acima do seio da atriz, que comentou com a coluna da jornalista Patrícia Kogut: “O piercing é implantado, ele não sai, em hipótese alguma. A roupa bate, sim, machuca, mas fui me acostumando. Em 90 dias, ele cicatriza e fica ok. Só machuca quando esbarro, escovando o cabelo, com cinto de segurança... Tenho que tomar certo cuidado porque é uma posição no corpo em que bate muita coisa. Bolsa, por exemplo. Ele sempre me lembra que está presente”.

