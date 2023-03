Filho de Felipe Andreoli invade palco de programa ao vivo: 'Desculpa, tá?'

Felipe Andreoli fica em uma saia justa ao ver seu filho invadindo o palco do Globo Esporte sem autorização: 'Me deu até um calor'

O apresentador Felipe Andreoli (43) enfrentou um perrengue ao vivo no programa Globo Esporte deste sábado, 11, ao ver o seu filho mais velho, Rocco (6), invadindo o palco da atração. O menino foi acompanhar um dia de trabalho do pai e resolveu brincar no palco durante a atração. O garoto apareceu entrando no palco como se nada estivesse acontecendo e foi rapidamente tirado dali pelo pai.

Andreoli ficou surpreso ao ver o filho andando em direção ao fundo do estúdio e correu para pegá-lo. “Filho, o papai está trabalhando. Tá ao vivo! Desculpa, tá? No sábado, de vez em quando, tem que trazer para o trabalho, é assim. Me deu até um calor”, disse ele durante o programa.

Pouco depois, o apresentador compartilhou o vídeo do momento nas redes sociais e desabafou sobre a situação inesperada. "Sabadão o Rocco sempre pede pra ir comigo no Globo Esporte. Ele sabe muito bem que na hora do programa tem que ficar sentadinho ali assistindo… eu aproveito e dou o celular pra ele jogar um joguinho e garantir que não vai acontecer algo como aconteceu hoje", disse ele.

E completou: "Maaas, como diria o Faustão, “quem sabe faz ao vivo”. Eu não lembro como eu falei, como tirei ele do estúdio… mas sei que consegui chamar a matéria e é isso que importa. Meus telespectadores, obrigada pelo carinho. Foi espontâneo, foi na hora, foi natural e foi assim que saiu, mas não vai acontecer de novo!".

Rocco é fruto do casamento de Felipe Andreoli com Rafa Brites (36), com quem ele também teve mais um menino,Leon (1).