Caçula de Rafa Brites e Felipe Andreoli surge de pagodeiro em festinha de um ano

Rafa Brites e Felipe Andreoli mostram comemoração de um ano do filho mais novo, Leon, com o tema pagode

Os papais corujas Rafa Brites (36) e Felipe Andreoli (42) não deixaram o aniversário do caçula passar em branco e fizeram uma festinha para celebrar o primeiro ano de vida do caçula, Leon!

Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou detalhes da comemoração, com decoração bem colorida e bolo de dois andares. Nas imagens, o pequeno, que completou um ano no dia 22 de fevereiro, surgiu vestido de pagodeiro, com chapéu panamá e pandeiro nas mãos ao lado dos pais e do irmão mais velho, Rocco, de 6 anos.

"Pagode de Le le le Leon! 1 aninho de muita alegria, feijoada, família e amigos. Amanhã posto mais. Mas não quentei porque queria dividir com vocês essa alegria! Fazer uma festa para os mais chegados, com comidinha caseira, música ao vivo e essa decoração, ownn!!! Que delicia! Viva!", celebrou Rafa.

Andreoli também publicou uma foto do dia especial em que aparece ao lado da esposa e do aniversariante. "O Leon fez aniversário dia 22/02. Mas a @rafabrites falou que ele merecia uma festa porque o Rocco teve festa de um ano COM ÁLBUM DE FOTOS. E que se um dia ele visse ia ficar ressentido... Ah tá... Beleza, amor. Você merece a festa. E ele também", brincou.

Confira a festinha de Leon, caçula de Rafa Brites e Felipe Andreoli:

