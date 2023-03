De biquíni, Rafa Brites deixa seguidores babando com barriga chapada

Apresentadora Rafa Brites aproveita férias em cruzeiro ao lado de filho mais velho, Rocco

Nesta quinta-feira, 2, a apresentadora Rafa Brites (36) decidiu mostrar que ainda está muito em forma! Através de suas redes sociais, a mulher do jornalista Felipe Andreoli exibiu sua barriga para lá de chapada com um biquíni, enquanto curte suas férias ao lado do filho mais velho do casal, Rocco (6).

“Al Mare. Legenda Chique”, brincou a jornalista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A loira aparece no clique com uma paisagem incrível, parada na varanda do cruzeiro que faz junto do primogênito, com o mar azul atrás embelezando ainda mais a foto.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a apresentadora e sua boa forma. “Gataaaa”, disse Monica Benini, mulher de Júnior Lima. “Bem gata gostosa”, elogiou uma outra seguidora. “Andreoli tem muita sorte”, brincou uma terceira internauta. Além das milhares de carinhas apaixonadas, palminhas e emojis de corações enviados para enaltecer a beleza de Rafa.

Veja a publicação da jornalista e apresentadora Rafa Brites, ostentando sua barriga chapada enquanto curte férias no cruzeiro ao lado de seu filho mais velho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)



Rafa Brites e Felipe Andreoli comemoram primeiro aniversário do caçula Leon

Dia de festa na casa da família Brites Andreoli! Isso porque, nesta quarta-feira, 22, o filho mais novo de Rafa Brites e Felipe Andreoli está completando um aninho! A influenciadora digital encheu seu feed no Instagram de amor ao compartilhar um vídeo reunindo alguns momentos do primeiro ano de vida do bebê Leon.

"1 ANO! Meu solzinho! Meu bebê buda! Obrigada por escolher meu ventre e meus cuidados nessa vida aqui na terra. Que a vida seja gentil com você como você ê gentil comigo. Te amo com todas as minhas forças! Parabéns Leon!", escreveu a mãe coruja na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.