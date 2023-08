Fiel, paizão e carinhoso: Eduardo Costa diz que é um "novo homem" após casamento

Eduardo Costa diz que é um "novo homem" após casamento com Mariana Polastreli; veja

O cantor sertanejo Eduardo Costa revelou que está vivendo uma nova fase após se casar com Mariana Polastreli. Ele declarou que é fiel, pai exemplar e que agora até ajuda nas tarefas da casa.

Durante entrevista para Carolina Ferraz no Domingo Espetacular, ele agradeceu à bela pela mudança drástica em sua vida pessoal. “Todo dia eu falo: obrigado pela oportunidade de ser pai, marido e ser seu amigo”, declarou.

Emocionada, a esposa revelou que não sabe ainda o segredo do relacionamento entre os dois. "Talvez eu preenchi ele, acho que o que ele precisava, eu tinha: proteção, amor e carinho", disse ela.

Eduardo Costa então disse que está feliz da vida e que dessa vez vai ficar casado pra sempre. "Eu decidi que seria um marido bom, todo mundo achou que eu ia trair […] eu nunca enganei ninguém na vida. É minha primeira vez que eu caso, mas vai ser pra sempre. Se brigar, vamos conversar e viver juntos até morrer", garantiu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐄𝐃𝐔𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀 (@eduardocosta)

Mudanças no rosto

O cantor Eduardo Costa participou de uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, e falou sobre os procedimentos estéticos que já fez, se declara para a esposa, revela que o enteado é autista e também conta sobre a fase em que pensou em desistir da carreira.

Na conversa exibida na atração de Cris Flores, o artista contou que faz harmonização facial para corrigir uma diferença em seu ros. “Eu fiz harmonização e faço. Eu tive um acidente de avião em 2011 e eu quebrei o maxilar de um lado e do outro. E como era uma semana lotada de show, eu acabei deixando um osso trincado. Então, eu tenho que fazer preenchimento porque eu tenho um lado maior do que o outro. Também já fiz uma lipo, já fiz promessa, já deixei o cabelo grande, já fui marombeiro. Hoje eu estou com um neném pequeno, tenho que ficar andando atrás dele e não tenho mais tempo. Eu estou morando na roça. Hoje, a minha preocupação maior é cortar o cabelo, passar um pó na cara e sair para cantar”, afirmou ele.