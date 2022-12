Feminista, atriz de Mar do Sertão já se declarou a favor do aborto: 'Hipócrita'

Debora Bloch, a Deodora de Mar do Sertão, confessou ter feito um aborto aos 20 anos e defendeu a legalização da prática

No ar como Deodora em Mar do Sertão, Debora Bloch (59) já se declarou a favor do aborto. A atriz, que se considera feminista, disse que defende a legalização da prática e confessou ter feito um aborto quando ainda tinha 20 anos. "É hipócrita fingir que não existe", afirmou a intérprete da vilã da novela das seis da Globo.

De acordo com Debora, a não-legalização do aborto cria uma falsa ideia de que ele não existe, enquanto mulheres morrem em decorrência de abortos malfeitos. Em entrevista à Revista Marie Claire, em fevereiro de 2015, a atriz contou sobre sua experiência com a prática. "Quando tinha uns 20 anos, engravidei sem querer de um namorado e abortei. Meu ginecologista me indicou uma clínica. Não tive nenhum tipo de arrependimento depois", relembrou.

Apesar de se classificar como "completamente favorável" ao aborto, Debora revelou que se tornar mãe foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. "Sou muito próxima dos meus filhos", analisou a artista, que é mãe de Julia (27) e Hugo (24), frutos de sua relação com o chef Olivier Anquier (63).

Carreira

Nascida em Belo Horizonte, em 1963, Debora Bloch iniciou a carreira como atriz no teatro, aos 17 anos. Filha do ator Jonas Bloch (83), ela estreou na TV no ano seguinte, ao viver Lívia na trama das sete Jogo da Vida (1981), na Globo.

De lá para cá, foram inúmeras novelas na emissora carioca, como Cambalacho (1986), Andando Nas Nuvens (1999), Caminho das Índias (2009), Cordel Encantado (2011) e Sete Vidas (2015). Além dos folhetins, Debora ficou marcada na TV por suas atuações em séries de comédia.

No final dos anos 1980, a atriz encarnou diferentes personagens no extinto TV Pirata (1988-1992). Ela também marcou presença nos humorísticos A Comédia da Vida Privada (1995) e Separação?! (2010), onde deu vida à protagonista ao lado de Vladimir Brichta (46).

Fora da Globo, Debora interpretou Margarida no remake de As Pupilas do Senhor Reitor (1994), no SBT. A atriz também acumula diversos papéis no cinema, como Bete de Bete Balanço (1984), Tânia de Bossa Nova (2000) e Clarice de À Deriva (2009). Nos últimos anos, ela se consagrou com o público ao viver a professora Lúcia na série dramática Segunda Chamada (2019-2021).

Na vida pessoal, Debora foi casada com o diretor e fotógrafo Edgar Moura (74), entre 1987 e 1989. Em 1991, selou um matrimônio com o chef Olivier Anquier, com quem ficou casada até 2006. Ela também namorou o artista plástico Bernardo Pinheiro, o músico Plínio Profeta e o ator Sérgio Marone (42). Desde 2018, é casada com o produtor português João Nuno Martins.