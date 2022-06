Filha de Debora Bloch surge em clima de romance com ator trans

Filha de Debora Bloch e Olivier Anquier, Julia Anquier aparece abraçada com o ator Flow Kountouriotis nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 15h10

A diretora Julia Anquier – filha da atriz Debora Bloch com o chef de cozinha Olivier Anquier – pode ter encontrado um novo amor! Nas redes sociais, ela surgiu em clima de romance com o ator transexual Flow Kountouriotis em novas fotos ao ar livre.

Segundo o site do Jornal Extra, os dois estariam namorando. Eles se conheceram nos bastidores de um projeto que fizeram juntos, no qual ela foi diretora e roteirista. Ele é ator, ativista sobre diversidade de gênero e está no elenco da série Todxs Nós.

Em seu perfil no Instagram, o ator mostrou uma foto de um mergulho no rio com Julia. “Amor sobre rio”, disse ele na legenda. Por sua vez, Julia mostrou uma foto dos dois abraçados e sorridentes.

Confira as fotos:

