Felipe Pezzoni celebra a estreia de projeto audiovisual da Banda EVA em Noronha: ''Foi muito especial''

Com 13 músicas inéditas, especial da Banda EVA gravado em Fernando de Noronha está prestes a estrear no Globoplay

Isabela Thurmann Publicado em 19/07/2022, às 18h34

Os fãs da Banda EVA estão cheios de motivos para comemorar! Isso porque na próxima sexta-feira, 22, vai rolar a estreia de um projeto audiovisual do grupo musical no Globoplay e no Youtube.

Gravado em um dos lugares mais paradisíacos do Brasil, o DVD vai se chamar EVA em Noronha Sem Filtro e tem a Praia da Conceição como cenário principal.

O projeto, que traz 13 músicas inéditas, mescla imagens de um show realizado na ilha e dos clipes que também foram filmados lá.

Felipe Pezzoni (37), vocalista da banda, contou para a CARAS Digital sobre como se sentiu durante as filmagens. “O projeto todo foi muito especial, mas acho que o mais especial foi no dia da gravação, na Praia da Conceição, quando a gente terminou de gravar o DVD. A gente deu de presente pra ilha, pros ilhéus, um show de mais de 3 horas”, disse.

A empresa Cinemotion, que ficou responsável pela filmagem, fotografia e edição do projeto, ajudou o grupo a preparar uma experiência sensorial única, unindo natureza, música, verdade e amor.

Na última sexta-feira, 15, a Banda EVA deu o pontapé inicial do projeto ao lançar a música e o clipe de Sem Filtro em todas as plataformas digitais.

Veja imagens feitas durante a gravação do EVA Em Noronha Sem Filtro: