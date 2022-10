Fátima Bernardes consola filha de Susana Naspolini: "Estamos com você"

Filha de Susana Naspolini recebeu apoio de apresentadora da Globo após anúncio do falecimento da mãe

A filha de Susana Naspolini, Julia, de 14 anos, recebeu o apoio de Fátima Bernardes após dar a notícia de que a mãe havia falecido nesta terça-feira, 25, em um hospital em São Paulo.

Na rede social, a apresentadora compartilhou uma foto ao lado da repórter para homenageá-la e mandou um recado para a jovem.

"Infelizmente, a querida @susananaspolini se foi hoje. Ela era doce, feliz, guerreira, uma mãe apaixonada, uma profissional talentosa e encantada com o jornalismo. Sabia olhar, falar e ouvir as pessoas", teceu elogios para a colega de emissora.

E mostrou seu apoio para a filha da jornalista: "Meu beijo sincero na Júlia e em toda a família, amigos e os milhares de fãs que conquistou com seu brilhantismo".

Nos últimos dias, a filha de Susana Naspolini emocionou na rede social ao aparecer em um vídeo pedindo orações para a mãe após saber que seu câncer não tinha mais cura por ter se espalhado para outros locais do corpo.

Renata Vasconcellos chora ao vivo no Jornal Nacional após notícia da morte de Susana Naspolini

Na noite desta terça-feira, 25, a apresentadora Renata Vasconcellos não segurou as lágrimas ao anunciar a morte da Susana Naspolini, que trabalhava na sede da Globo no Rio de Janeiro. No encerramento do Jornal Nacional, Renata foi vista chorando ao vivo após dar a notícia triste.

O choro dela foi ouvido pelos telespectadores logo após o 'Boa Noite' de William Bonner. Na sequência, o Jornal Nacional terminou em silêncio. A decisão foi tomada para homenagear a jornalista e repórter Susana Naspolini, que trabalhava na sede da emissora no Rio de Janeiro. Ela faleceu aos 49 anos após uma longa batalha contra o câncer.

