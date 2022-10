Filha de Susana Naspolini pede orações para a mãe: "Rezando por um milagre"

Lutando contra um câncer grave, Susana Naspolini teve novo pedido feito pela filha em sua rede social

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 09h39 - Atualizado às 09h53

A filha da jornalista Susana Naspolini, da Globo, voltou a pedir mais orações pela mãe. Neste domingo, 23, Julia compartilhou uma oração para os internautas intercederem pela cura dela e emocionou.

"POR FAVOR continuem rezando por um milagre", exclamou a jovem, que já havia publicado um vídeo aos prantos pedindo que todos orem para a jornalista se recuperar.

Lutando contra um câncer há anos, Susana Naspolini nos últimos das foi diagnosticada com mais metástases em outros órgãos mesmo após passar por uma forte quimioterapia.

“Eu sou a Julia, filha da Susana, eu acabei de conversar. Ela está internada há uma semana aqui em São Paulo. Eu acabei de conversar com o médico dela. O estado dela é muito grave. O câncer dela estava com metástase no osso da bacia, tinha se espalhado para a medula óssea desde julho, então ela vem a quimioterapia mais forte. A metástase se espalhou por outros órgãos. Ele disse que eles não sabem mais o que fazer, sem tem alguma coisa a mais para ser feita. Eu não sei o que fazer”, contou Julia.

Na ocasião, a garota já havia pedido para todos intercederem pela mãe: “Ela gostaria que eu fizesse, que é vir pedir oração para vocês. Eu sei que o quanto ela acreditava em oração. Eu queria por favor para vocês rezarem por ela, por favor. Eu sei que quanto mais gente rezando é melhor. Peçam para ela ficar aqui com a gente por mais tempo. Ela precisa muito da oração de vocês”.

Veja o vídeo emocionante da filha de Susana Naspolini:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Naspolini (@susananaspolini)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!