Famosos dão o último adeus para Aracy Balabanian durante o velório

Mariana Ximenes, Luis Miranda e mais famosos vão ao velório de Aracy Balabanian para a última despedida

O velório do corpo da atriz Aracy Balabanian aconteceu na manhã desta terça-feira, 8, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A despedida para a atriz aconteceu em cerimônia aberta ao público, como era um desejo dela, e com a presença de amigos famosos.

Entre os presentes estavam Mariana Ximenes, Luís Miranda,Edwin Luisi, Claudia Raia, Isabelle Drummond, Claudia Rodrigues e mais famosos. Os famosos foram vistos muito emocionados ao se despedirem da amiga de longa data.

A atriz Aracy Balabanian faleceu na manhã de segunda-feira, 7, aos 83 anos, enquanto estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ela partiu em decorrência de complicações do câncer no pulmão, doença que ela descobriu em 2022.

De acordo com a repórter Fernanda Graell, da Globo, o quadro de saúde da artista piorou na sexta-feira e ela foi internada. Na segunda-feira, 7, o quadro dela teve uma nova piora e os médicos informaram a família que era uma questão de horas para ela partir. Assim, a família colocou música clássica para ela ouvir no momento de sua morte.

“Apesar dela ter parado de fumar há 30 anos, Aracy foi diagnosticada com câncer de pulmão há 10 meses. Dois meses atrás a situação piorou um pouco e ela começou a fazer sessões de radioterapia. Eu conversei com a empresária dela, a Cristina, e ela me contou que, na última sexta-feira, Aracy foi internada na Clínica São Vicente. Ela respirava com a ajuda de oxigênio. Mesmo assim, ela estava lúcida e muito animada. Ela falava: 'Eu quero ir embora daqui, a vida continua'”, disse a repórter.

E completou: “No sábado, ela recebeu a visita da atriz Julia Lemmertz, de quem é grande amiga. E, no domingo, de Tony Ramos – Aracy era madrinha de casamento de Tony Ramos e Lidiane. Ela era muito querida pelos amigos e chamada de Dinda, porque era justamente muito carinhosa. Na segunda-feira de manhã, a situação, o quadro de saúde, piorou demais. E os médicos disseram que era questão de horas. Aracy morreu ouvindo música clássica, ao som de Bolero de Ravel”.

O corpo de Aracy deverá ser cremado em cerimônia restrita para a família e amigos próximos durante a tarde desta terça-feira, 8.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Uma das últimas fotos de Aracy Balabanian

Uma das últimas fotos da atriz Aracy Balabanian foi divulgada há cerca de três semanas. Ela fez uma rara aparição nas redes sociais ao surgir em uma foto com o filho caçula de Claudia Raia, Luca.

O momento foi registrado por Claudia Raia quando levou o seu filho para conhecer seus amigos no Rio de Janeiro. Em um encontro especial, ela apresentou seu bebê para Aracy e mostrou a foto da atriz sorridente com o bebê no colo. A foto foi feita há três semanas, no mês de julho de 2023.