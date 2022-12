Fábio Porchat viveu momento histórico com Jô Soares; relembre caso

Comediante Fábio Porchat foi revelado por Jô Soares há 20 anos no antigo Programa do Jô

Fábio Porchat (39) virou um dos nomes mais comentados na noite deste domingo (25) após realizar uma super homenagem para Jô Soares (1938 - 2022) no especial Melhores do Ano, no Domingão com Huck (TV Globo). No entanto, o que poucos sabem é que o comediante foi revelado pelo apresentador pouco antes de iniciar sua carreira no mundo das artes cênicas .

O momento histórico aconteceu no ano de 2002, quando Fábio era estudante de Administração da ESPM. Na época, o artista foi acompanhar uma gravação do Programa do Jô, quando decidiu pedir ao vivo uma chance para apresentar um monólogo inspirado em Os Normais . Caridoso, o humorista deu a oportunidade para Fábio.

“Gostaria de ter a oportunidade de fazer uma rápida apresentação de um texto de minha autoria, com história baseada no ‘Os Normais”, dizia um bilhetinho escrito por Fábio, especialmente enviado para Jô.

A performance inesperada de Porchat no palco do programa deixou Jô impressionado. O humortista, então, fez questão de elogiar não apenas o talento do jovem estudante de administração, mas também a coragem de se expor em rede nacional.

Há 20 anos, Jô Soares deu uma chance a um adolescente chamado @FabioPorchat, que apresentou à plateia do programa um texto baseado em "Os Normais". O resto é história :) pic.twitter.com/QrhCOpfsXL — Jeff Nascimento (@jnascim) August 5, 2022

FORTE LIGAÇÃO

Fábio e Jô sempre tiveram uma ótima relação de amizade. Ainda neste ano, por exemplo, o apresentador foi um dos convidados do programa Estúdio I, da GloboNews, onde acabou recebendo uma mensagem de aniversário diretamente de Jô Soares.

"Andréia Sadi, que ideia brilhante de comemorar o aniversário do meu querido, muito querido Fábio Porchat." Posso dizer que conheço ele bem, porque ele praticamente começou se mostrando no meu programa. Porchat, querido, um beijo monumental. Estamos sempre juntos", disse Jô.

Quando Jô faleceu em agosto deste ano, Porchat fez questão de compartilhar uma homenagem para seu comediante preferido: "O Brasil sem Jô Soares é um Brasil em preto e branco. Sem alegria, sem força, sem bom humor… A comédia no país é uma antes e outra depois. Por tudo o que foi feito por Jô e por todos aqueles que ele lançou pro mundo por conta de sua generosidade".