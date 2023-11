Fábio Jr já foi alvo de piada inusitada de Marcos Mion anos antes de homenagem na Globo; relembre

Neste sábado, 11, Fábio Jr recebe homenagem pelos seus 70 anos no Caldeirão com Mion

Eterno galã, o ator e cantor Fábio Jr sobe ao palco do Domingão (Globo), sob comando de Marcos Mion, para receber uma homenagem por seus 70 anos. Anos antes do momento especial, o artista já havia sido alvo de uma piada inusitada do apresentador. Relembre a seguir.

Em 2016, Marcos Mion fez uma piada com Fábio Jr em seu quadro Vale a Pena Ver Direito , do extinto programa Legendários (2010-2017), da RecordTV. Na época, o humorista recordou o programa homônimo do cantor e afirmou que a atração servia apenas para "comer gente".

O comentário fazia alusão ao episódio em que ele seduziu Patrícia de Sabrit, que se tornaria sua esposa pouco tempo depois. "Vocês vão ver uma aula: isso é um programa de TV! O Fábio Jr tinha um programa para comer gente", começou Mion.

"Eu quero um programa de TV porque eu quero furar as pessoas. Por que eu não tive essa ideia antes, Mionzinho? Por que eu nunca tive um programa para gratinar as pessoas?", brincou. "Ele já tava na bota dessa criança faz tempo. Lobo mau!".

"Será que só eu estou tendo a impressão nítida que estamos assistindo um xaveco com cortes de câmera? Estamos vendo um homem caminhando em uma missão. Vou gratinar essa 'coisinha' que está aqui", completou o humorista, que reagia ao vídeo do programa.

Fábio Jr e Patrícia de Sabrit se conheceram em 2001, na RecordTV, no programa do cantor. Os dois engataram em um namoro, que durou dois meses, e logo o artista resolveu pedir a atriz 21 anos mais nova em casamento. Porém, a união oficial durou pouco mais de dois meses.

Após a separação, Patrícia chegou a dar uma entrevista à RedeTV! e afirmou que havia deixado muitos acontecimentos do relacionamento longe dos holofotes. "Teve muito água que passou por baixo dessa ponte, mas vou deixar pra alguns anos, quem sabe um dia eu conto".

"Não fui imatura, eu sou muito intensa, sempre fui. E ele também sempre foi muito intenso. Você pode imaginar como é ter 26 anos e um homem chega, se ajoelha e fala 'amor da minha vida, eu errei com quatro para acertar com você', você não iria aceitar?", disse a atriz na época.

CONFIRA TRECHO DA HOMENAGEM AOS 70 ANOS DE FÁBIO JR.: