Ex-VJs da extinta MTV Brasil se reencontram após 10 anos

Famoso trio de apresentadores da MTV Brasil mostra reencontro nas redes sociais

Os ex-apresentadores da extinta MTV Brasil, mais conhecidos como VJs, Titi Müller (36), Mari Moon (40) e Didi Effe (41), se reencontraram depois de um hiato de 10 anos! E para encantar os internautas, o famoso trio mostrou em suas redes sociais como foi a reunião depois de tanto tempo.

“Sagrada trindade”, escreveu Titi, na publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, compartilhando cliques da reunião dos apresentadores. “Amo e amo!”, exaltou Mari Moon. “Fazia uns 10 anos que a gentte não se reunia, os 3 ao mesmo tempo, numa mesma gravação. Hoje as SNZ (sangue no zoio) se juntaram novamente”, celebrou Didi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Didi Effe (@didif)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MariMoon <3 (@marimoon)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

Confira a lista de indicados ao MTV Movie & TV Awards 2023

Falando em MTV, a emissora ainda é muito influente fora do Brasil. Nesta segunda-feira, 10, o canal divulgou a lista de indicados ao prêmio MTV Movie & TV Awards 2023, que vai ao ar no dia 7 de maio! Os líderes de indicação, claro, não poderiam ser outros. Com seis cada, o filme Top Gun: Maverick, e as séries, Stranger Things, da Netflix, e The Last of Us, da HBO Max. Com quatro, a série da HBO, The White Lotus. Algumas outras produções como RuPaul’s Drag Race e The Real Housewives of Beverly Hills, contam com duas indicações.