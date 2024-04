Ex-repórter da Globo, Veruska Donato recorda saída da emissora: 'Pesadelos'

A jornalista Veruska Donato, diagnosticada com burnout em 2021, fez um desabafo ao relembrar sua saída da Globo após duas décadas

A jornalista e apresentadora Veruska Donato abriu o coração e falou um pouco sobre seu diagnóstico de burnout, um distúrbio emocional provocado por estresse crônico no local de trabalho. A comunicadora, que passou duas décadas na TV Globo, deixou a emissora carioca em 2021 após ficar mais de 70 dias afastada por recomendações médicas.

Em entrevista ao site Splash, do UOL, Veruska revelou que ainda sofre com a doença mesmo após três anos do ocorrido. Na época do diagnóstico, ela "travou" na rua enquanto realizava uma reportagem em São Paulo.

"Tenho pesadelos com a Globo quase toda semana. Tenho pesadelos horríveis [...] Sonho que estou contratada, trabalhando na empresa ainda, e aí, quando chego com o meu material para botar no ar, eles dizem: 'Não, mas você não trabalha mais aqui'. É tudo muito confuso. Fico sem casa, começo a passar fome, não arrumo mais emprego em lugar nenhum, porque é mais ou menos isso que aconteceu", declarou a jornalista.

Recentemente, Veruska Donato venceu um processo contra a Globo por assédio moral. De acordo com a repórter, a emissora passou a impor "padrões estéticos", além de receber críticas a respeito de seu corpo por "flacidez, ruga e gordura fora do local" da chefia de figurino.

Ainda em entrevista ao Splash, Veruska Donato contou que após deixar o cargo por afastamento chegou a ser procurada por afiliadas da TV Globo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sua cidade natal. No entanto, as empresas teriam voltado atrás após o processo se tornar público.

"Eu queria que as pessoas soubessem que eu sofri. Doía você se achar incompetente", desabafou a jornalista. Atualmente, a comunicadora atua como assessora de imprensa da prefeitura local de Campo Grande.

Por sua vez, a Globo se pronunciou sobre o assunto por meio de um comunicado à imprensa. Leia aqui: "A Globo não comenta casos sub judice, mas reitera que a empresa mantém um Código de Ética em linha com as melhores práticas atualmente adotadas, que proíbe terminantemente o assédio e deve ser cumprido por todos os colaboradores, em todas as áreas da empresa. Além disso, também oferece treinamentos constantes para manter um ambiente de trabalho saudável e um sistema de compliance eficiente, que apura criteriosamente todos os relatos que chegam à Ouvidoria, punindo comportamentos contrários ao Código de Ética, inclusive com desligamentos. Nosso sistema de compliance também prevê o apoio integral aos relatantes, proibindo qualquer forma de retaliação em razão das denúncias".

