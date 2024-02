Ex-participante de 'Pesadelo na Cozinha' morre aos 37 anos

Sibele Soglia, que participou do programa 'Pesadelo na Cozinha', faleceu no último final de semana após luta contra doença

Ex-participante do programa Pesadelo na Cozinha, a empresária Sibele Soglia, que era dona de um restaurante, morreu aos 37 anos de idade. A morte dela aconteceu no domingo, 25, após ela lutar contra uma doença.

Sibele tinha neoplasia maligna uterina, que é um câncer no colo do útero, e chegou a fazer o tratamento nos últimos meses. Ela fez um vídeo nas redes sociais em janeiro de 2024 para informar os amigos sobre a doença e a decisão de fechar seu restaurante por tempo indeterminado. Porém, o quadro dela se agravou e ela foi internada, mas não resistiu.

Ela participou do programa Pesadelo na Cozinha em 2019, quando o chef Erick Jacquin foi até o restaurante dela para salvar o negócio.

Nas redes sociais, a equipe do programa Pesadelo na Cozinha lamentou a morte dela. "É com muita tristeza que informamos o falecimento de Sibele Soglia, dona da Hero’s Burger, restaurante da segunda temporada do Pesadelo na Cozinha. A participante morreu no último domingo (25), aos 37 anos. Desde 2023, Sibele lutava contra uma neoplasia maligna uterina, um câncer de colo do útero. Nossos sentimentos a toda família e amigos!", afirmou.

Funkeiro teve premonição antes de morrer

Você sabia? O funkeiro MC Daleste, que morreu em 2013, teve uma premonição sobre como iria morrer alguns anos antes de partir. De acordo com a irmã dele, o rapaz revelou para toda a família como iria falecer e deixou todo mundo chocado quando realmente aconteceu.

A revelação foi feita no programa Encontro, da Globo. A irmã dele, Carol Pellegrini, esteve na atração e contou a história da premonição. MC Daleste estava em casa com a família quando estava vendo a série O Canto da Sereia, na qual a cantora protagonista morre ao levar um tiro em cima do trio elétrico. Então, ele fez a premonição de sua vida.

“Estávamos todos na sala, a família inteira. E a gente assistindo ao último capítulo dessa série, estava passando na televisão, todo mundo estava impressionado. A gente já vinha acompanhando aquela série. Ele ainda não era famoso, estava bem no começo. Aí, quando ela tomou o tiro, ele virou pra família toda e falou: ‘Eu vou morrer assim. Eu vou abrir os braços e vou levar um tiro no palco’. Isso há muito anos”, disse ela.

E completou: “Eu falei: ‘Daniel, para! Para, se não você vai parar de cantar. Eu não vou deixar você cantar mais. Porque eu tinha uma certa autoridade sobre eles. Eu falei: ‘Não fala isso nem de brincadeira’. Isso ficou gravado na minha mente, assim, marcado. E não foi só isso. Em shows, ele dava depoimentos que tinha sonhado e via todo mundo no velório dele. E ele subindo, indo ao encontro da minha mãe”.

MC Daleste morreu em julho de 2013 ao ser baleado enquanto fazia um show em São Paulo. O crime não foi desvendado pela polícia e um culpado ainda não foi preso.