Funkeiro MC Daleste teve premonição da própria morte antes de partir

Irmã do MC Daleste relembra quando ele teve uma premonição de como iria morrer e como o momento realmente aconteceu

Você sabia? O funkeiro MC Daleste, que morreu em 2013, teve uma premonição sobre como iria morrer alguns anos antes de partir. De acordo com a irmã dele, o rapaz revelou para toda a família como iria falecer e deixou todo mundo chocado quando realmente aconteceu.

A revelação foi feita no programa Encontro, da Globo. A irmã dele, Carol Pellegrini, esteve na atração e contou a história da premonição. MC Daleste estava em casa com a família quando estava vendo a série O Canto da Sereia, na qual a cantora protagonista morre ao levar um tiro em cima do trio elétrico. Então, ele fez a premonição de sua vida.

“Estávamos todos na sala, a família inteira. E a gente assistindo ao último capítulo dessa série, estava passando na televisão, todo mundo estava impressionado. A gente já vinha acompanhando aquela série. Ele ainda não era famoso, estava bem no começo. Aí, quando ela tomou o tiro, ele virou pra família toda e falou: ‘Eu vou morrer assim. Eu vou abrir os braços e vou levar um tiro no palco’. Isso há muito anos”, disse ela.

E completou: “Eu falei: ‘Daniel, para! Para, se não você vai parar de cantar. Eu não vou deixar você cantar mais. Porque eu tinha uma certa autoridade sobre eles. Eu falei: ‘Não fala isso nem de brincadeira’. Isso ficou gravado na minha mente, assim, marcado. E não foi só isso. Em shows, ele dava depoimentos que tinha sonhado e via todo mundo no velório dele. E ele subindo, indo ao encontro da minha mãe”.

MC Daleste morreu em julho de 2013 ao ser baleado enquanto fazia um show em São Paulo. O crime não foi desvendado pela polícia e um culpado ainda não foi preso.

Irmã diz que MC Daleste previu a própria morte - Parte 1 pic.twitter.com/5tCgzb924W — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 23, 2024

Irmã diz que MC Daleste previu a própria morte - Parte 2 pic.twitter.com/y6pPoy7gs5 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 23, 2024

Herança do MC Marcinho

O funkeiro MC Marcinho faleceu em agosto de 2023 em decorrência da insuficiência múltipla de órgãos. Agora, a herança dele será dividida entre os seus herdeiros e o valor deixado por ele surpreendeu os internautas.

Nesta sexta-feira, 23, o colunista Daniel Nascimento, do Jornal O Dia, contou que o artista deixou a herança de R$ 1,3 milhão. O valor foi considerado baixo, já que os internautas apostavam que ele teria mais dinheiro por causa do seu sucesso ao longo da música na música.

Marcinho deixou cinco filhos, que vão receber a herança dele de forma igualitária, já que ele era divorciado. O funkeiro morreu aos 45 anos em agosto de 2023.