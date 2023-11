Ex-diretora de Xuxa, Marlene Mattos assina contrato com a RedeTV!

Marlene Mattos assina com a RedeTV! Para comandar atração do apresentador Geraldo Luis na grade da emissora

A diretora de TV Marlene Mattos, que trabalhou com Xuxa Meneghel no passado, é a nova contratada da RedeTV!. Nesta quarta-feira, 29, a emissora anunciou que ela assinou contrato para ser a diretora do programa Geral do Povo, que será apresentado por Geraldo Luis em 2024.

“Durante todos esses anos de televisão posso afirmar que em tudo o que fiz e faço tenho a paixão como companheira. Ela que desperta a garra que me é peculiar. No livro, que lançarei em breve, conto um pouco da minha história pessoal e profissional, e comento sobre esse ‘trem sem freio’ que habita em mim, da minha paixão por criar. Lendo o que já está escrito, senti falta de algo que fizesse meu espírito de competidora feliz, então o convite da RedeTV! e do Geraldo Luís, a quem sempre admirei e tive carinho pelo contador de histórias que é, chegou na hora certa e ‘desencarrilhou esse vagão inventivo’. Minha experiência aliada à força dos meus 73 anos bem vividos vão me ajudar a motivar uma equipe de produção para um trabalho comprometido, sobretudo em levar ao ar o melhor do Geraldo Luís para o seu público”, disse ela.

A nova atração estreia em 7 de janeiro de 2024 e será exibida aos domingos. O programa marcará o retorno de Geraldo Luis para a programação de domingo e vai ser dedicado ao povo brasileiro, com histórias reais de emoção e alegria.

Quem é Marlene Mattos?

A emissora divulgou um resumo sobre a trajetória de Marlene Mattos. "Empresária, produtora e diretora de televisão, Marlene Mattos possui uma carreira que se estende por mais de três décadas. Sua jornada na televisão inclui passagens pelas principais redes do país, como TV Manchete, Band, SBT e uma permanência de 25 anos na TV Globo, onde começou como assistente administrativa do ‘Sítio do Picapau Amarelo’. Na mesma emissora, atuou como diretora de núcleo do ‘Mais Você’ e ‘Caldeirão do Huck’, produziu e dirigiu ‘Jovens Tardes’ e todos os programas apresentados por Xuxa Meneghel, de quem também foi empresária. Em 2003, Marlene Mattos fundou sua própria empresa de agenciamento artístico e, desde então, tem se dedicado ao direcionamento de carreiras de personalidades e atletas", informaram.

Em documentário, Marlene relembrou primeiro trabalho com Xuxa

A diretora e produtora Marlene Mattos relembrou a primeira conversa que teve com Xuxa Meneghel antes que elas começassem a trabalhar juntas. Durante Xuxa – O Documentário, do Globoplay, ela contou que ficou impactada com uma declaração da apresentadora e isso a fez aceitar o trabalho na época.

Marlene contou que era assistente do produtor e diretor Mauricio Sherman (1931-2019), que foi um dos pioneiros da TV, e ele disse para ela ir conversar com Xuxa. “O Sherman disse para mim: 'Tem uma menina que eu quero que você formate um programa para ela'. E eu cheguei e falei para ela que eu era assistente do Sherman e perguntei para ela o que ela queria. Ela olhou para mim e falou: 'Eu quero aprender'. Foi um soco no meu estômago”, disse ela.

Então, ela explicou a sua surpresa. “Eu esperava escutar tudo, menos isso. Aí eu falei para ela: 'Se eu trabalhar com você, quem vai mandar sou eu'. E ela disse: 'Tudo bem'. 'Não vou pedir desculpa para você'. 'Tudo bem'. Eu vi uma resposta muito sincera que não levou segundos. 'O que você quer da vida?'. 'Eu quero aprender'. Então, ali, ela me ganhou. Eu acho ótimo quem quer aprender. Essa resposta dela foi definitiva, foi decisiva para eu dedicar anos da minha vida a trabalhar com ela e para ela”, contou.